Završena humanitarna akcija darivanja kose „Moja kosa, tvoja kosa“

RTV SLON
Humanitarna akcija "Moja kosa, tvoja kosa" u Sarajevu/ Foto: Udrženje srce za djecu oboljelu od raka

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka s radošću i zahvalnošću objavljuje uspješan završetak velike humanitarne akcije darivanja kose, održane u sklopu projekta „Moja kosa, tvoja kosa“, u subotu, 08. novembra 2025. godine, u sarajevskom Importanne Centru.

U okviru ove plemenite inicijative, više od 286 donatora svih uzrasta doniralo je svoju kosu kako bi se izradile perike za djecu koja su privremeno ili trajno izgubila kosu tokom liječenja od raka. Svaka šiška, svaki pramen – značili su jedan korak bliže ka povratku samopouzdanja i osmijeha na lice mališana koji se svakodnevno hrabro bore sa bolešću.

Posebnu pažnju i inspiraciju donatorima pružilo je prisustvo ambasadorice projekta, Amre Džeko, koja je još jednom pokazala duboku solidarnost i posvećenost ovom važnom cilju.

„Biti dio ovog projekta je velika čast, ali i odgovornost. Ova djeca zaslužuju da se osjećaju lijepo i dostojanstveno. Svaka donirana kosa je više od materijala. To je poruka ljubavi, nade i podrške. Hvala svim divnim ljudima koji su danas darovali dio sebe za neko malo, ali jako srce,“ izjavila je Amra Džeko, ambasadorica projekta.

Veliku zahvalnost Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka upućuje Importanne Centru koji je nesebično ustupio prostor i logističku podršku za realizaciju događaja, kao i Diplomatskom zimskom bazaru, dugogodišnjem prijatelju i donatoru projekta Moja kosa, tvoja kosa, čija podrška omogućava kontinuitet i širenje humanitarnih aktivnosti poput ove.

Ova akcija još jednom je pokazala koliko je zajedništvo snažno kada su u pitanju najosjetljiviji članovi našeg društva. Udruženje poziva sve koji to žele i dalje da se priključe projektu „Moja kosa, tvoja kosa“. Kosa raste, a ljubav i podrška nikada ne prestaju.

