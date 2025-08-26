Donatorska noć u Klubu “Zmajevo srce”: Obezbijeđena dva konjića

Donatorska noć u Klubu “Zmajevo srce” još jednom je pokazala koliko zajedništvo i humanost mogu učiniti za djecu koja se suočavaju sa zdravstvenim izazovima. Tokom večeri, koja je protekla u toploj atmosferi i uz snažnu podršku građana, prikupljena su sredstva, a obezbijeđena su i dva konjića koji će u budućnosti služiti kao terapijska pomoć.

Posebnu pažnju privukla je donacija Mensura Mujezinovića, vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla ispred Nezavisne liste “Sloboda”, koji je donirao dva konjića za izletište “Zmajevo srce”. Ovi konjići će biti posebno prilagođeni djeci sa invaliditetom, djeci oboljeloj od malignih bolesti, kao i svakom djetetu kojem je potrebna dodatna podrška i terapija kroz igru.

Veče su uljepšale i palačinke koje su pripremale Rusejla Halilović, Samra Delić i Sabiha Mujkić, a uz brojne prijatelje koji su se smjenjivali i doprinosili na svoj način, stvorena je atmosfera zajedništva i solidarnosti.

Donatorska noć u Klubu “Zmajevo srce” još jednom je potvrdila koliko je ova misija važna, a ono što ostaje kao trajna vrijednost jeste osjećaj brige, ljubavi i pažnje prema djeci. Iako je cifra prikupljenih sredstava manje važna, važno je istaći da akcija podrške i dalje traje. Građani i svi ljudi dobre volje mogu se i dalje uključiti i pomoći da “Zmajevo srce” postane siguran prostor za terapiju, igru i radost.