Novih sedam šlepera sa humanitarnom pomoći krenulo ka Gazi

Udruženje Pomozi.ba jučer je iz Egipta prema Palestini poslalo još sedam šlepera sa prehrambenim paketima, brašnom i vodom, vrijednosti 182.205 KM.

Sa ovim dijelom, Udruženje Pomozi.ba je stanovnicima Gaze do sada poslalo humanitarnu pomoć ukupne vrijednosti 852.026,51 KM.

– Već nekoliko mjeseci ulažemo značajne napore kako bismo otklonili brojne komplikacije i probleme na koje konstantno nailazimo kada je u pitanju isporuka pomoći u zaraćenu zonu. U decembru smo poslali prvi dio od pet kamiona, a sada je na putu do Gaze još sedam kamiona sa prehrambenim proizvodima, brašnom i vodom. Pored pomoći koja do Gaze stiže kamionima iz Egipta, na račune tri partnerske organizacije Rahma Austria, Swiss Barakah Charity i NATUF for Environment and Community Development slali smo i novčana sredstva od kojih je u južnom dijelu Pojasa Gaze podijeljena pomoć u vidu hrane, vode i medicinskih potrepština – naveli su iz Pomozi.ba.

Dodaju i da je u toku priprema šatora i ambulantnog vozila koji bi također ubrzo trebali stići do Gaze.

– Nadamo se da će naša pomoć barem malo olakšati patnju ovih ljudi, ali više od svega se nadamo da će stradanja što prije stati. Pomoć ćemo uz podršku naših donatora i svih Bosanaca i Hercegovaca kontinuirano slati u ovu zemlju – zaključuju iz Udruženja.

Svi koji žele novčane donacije i dalje mogu uplatiti putem web platforme www.pomoziba.org, bankovnih i Paypal računa Udruženja, a pozivom na telefonski broj 17006, dostupan svim telefonskim bh. operaterima doniraju se dvije KM, saopćeno je iz Udruženja Pomozi.ba.

RAČUNI ZA UPLATE:

▶️ PayPal: [email protected] (Pomoć za Palestinu)

▶️ Za uplate iz BiH:

🔸 UniCredit Bank

338-730-22202506-52

🔸 Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

🔸 Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

🔸 Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

🔸 NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

🔸 ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

🔸 Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

◾️ Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

◾️ Svrha: Pomoć za Palestinu

▶️ Za uplate iz inostranstva:

◾️Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

◾️SWIFT CODE: UPBKBA22

◾️IBAN: BA39 1541802008533048

◾️Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

◾️Svrha: Pomoć za Palestinu

▶️ Za uplate iz Turske:

◾️VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

◾️IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

◾️İstanbul, Türkiye

◾️Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

◾️Açıklama: Pomoć za Palestinu

▶️ Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

◾️ING

◾️SWIFT: INGBNL2A

◾️IBAN: NL63INGB0675431905

◾️St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

◾️Het doel van de betaling: Pomoć za Palestinu

▶️ Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate.