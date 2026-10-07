Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 donosi još jednu kolekciju fotografija koje pokazuju koliko životinjski svijet može izgledati nepredvidivo, neobično i gotovo ljudski. Među finalistima ovogodišnjeg takmičenja našli su se medvjed u pozi koja podsjeća na jutarnji trening, namrštena sova, nestašna vjeverica, ali i orangutan uhvaćen u posebno zanimljivom trenutku.

Takmičenje Comedy Wildlife Awards svake godine okuplja fotografe iz različitih dijelova svijeta, a cilj je kroz humoristične prizore iz prirode približiti životinje publici i skrenuti pažnju na važnost njihovog očuvanja.

Medvjed koji kao da počinje dan treningom

Jedna od fotografija koja se posebno izdvojila nastala je kod jezera Clark na Aljasci. Fotograf Scott Suriano zabilježio je ženku smeđeg medvjeda dok sjedi sa šapama podignutim u zrak, u položaju koji podsjeća na izvođenje trbušnjaka ili drugih jutarnjih vježbi.

Vjeverica uhvaćena sa punim ustima

U Njemačkoj je Udo Harms fotografisao crvenu vjevericu koja je pokušala odgristi poprilično velik zalogaj. Trenutak i položaj životinje ostavljaju utisak kao da je uhvaćena na djelu.

Slijetanje koje nije prošlo baš elegantno

Fotograf Tapani Linnanmäki godinama prati orlove na zapadnoj obali Finske. Ove godine objektivom je uhvatio bjelorepog orla pri slijetanju na mokar morski led, u trenutku koji je izgledao mnogo manje graciozno nego što se očekuje od ove ptice.

Bogomoljka kao na odmoru

Na prvi pogled izgleda kao da se bogomoljka udobno smjestila i sunča. Fotografija Diega Pereza zapravo je rezultat zanimljive perspektive, jer su zadnje noge insekta skrivene iza lista.

Fotografija je nastala u području Bosques del Araza u Peruu, prostoru čije se proglašenje zaštićenim područjem razmatra zbog značaja za riječne izvore i prirodu koja je ugrožena ilegalnim rudarenjem zlata.

Sova koja joj je svega dosta

Jedan od upečatljivijih finalista Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 je i fotografija planinske sove nastala u Nacionalnom šumskom parku Nanling u Kini.

Ptica se na trenutak spustila ispred grupe posmatrača, a izraz njenog lica na fotografiji ostavio je utisak potpune nezainteresovanosti za pažnju koju je izazvala.

Kada shvatiš šta ti se nalazi iza leđa

Kyo Chen fotografisao je grupu riba u vodama kod Dumaguetea na Filipinima kada se iza njih pojavila ogromna silueta kitopsine. Izraz jedne od riba u trenutku fotografisanja izgleda kao čista panika.

Vjeverica u letu prema sovi

Neobičan susret zabilježen je i na plaži Natural Bridges u Kaliforniji. Dok je Kevin Lohman fotografisao mladu veliku ušaru, u kadar je uletjela vjeverica i sudarila se s pticom.

Obje životinje završile su na travi, ali prema riječima fotografa nisu povrijeđene. Vjeverica je isti potez potom ponovila još dva puta.

Porodična fotografija merkata

Tri merkata u Namibiji stala su u položaj koji neodoljivo podsjeća na porodično fotografisanje. Najmanji među njima našao se u centru pažnje dok ga ostali pregledaju i uređuju.

Zločesti orangutan

Subi Sridharan zabilježio je na Borneu divljeg orangutana nakon obroka. Položaj njegove ruke učinio je fotografiju jednom od najupečatljivijih među finalistima.

Iza zabavne fotografije stoji i ozbiljnija priča. Orangutani su kritično ugrožena vrsta, a njihova prirodna staništa nestaju usljed uništavanja šuma, pa bi ovo mogla biti i njegova poruka za sve one koji im uništavaju prirodna staništa.

Dva medvjeda koja su upravo čula urnebesnu foru

Posljednja fotografija prikazuje dva mlada smeđa medvjeda u zaljevu Chinitna na Aljasci. Fotograf Charles Janson zabilježio ih je tokom razigranog naguravanja koje mladim mužjacima služi kao priprema za ozbiljnije sukobe u odrasloj dobi.

Njihovi izrazi na fotografiji, međutim, više podsjećaju na zajednički smijeh nego na vježbanje borbe.

Finalisti Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 još jednom pokazuju koliko jedan djelić sekunde može potpuno promijeniti način na koji posmatramo životinje, od ozbiljnih predatora do najmanjih stanovnika šuma.