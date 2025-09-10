US Open: Nesvakidašnja fotografija Jasmine Paolini obišla svijet

Na ovogodišnjem US Openu u New Yorku, među hiljadama fotografija koje svakodnevno nastaju, jedna se izdvojila i privukla pažnju javnosti.

Riječ je o nesvakidašnjoj fotografiji italijanske teniserke Jasmine Paolini, koju je zabilježio renomirani sportski fotograf Ray Giubilo.

U trenutku kada je Paolini izgubila ravnotežu tokom meča protiv Australke Destanee Aiava, Giubilova kamera uhvatila je prizor koji mnogi nazivaju „fotografijom godine“. Sama Paolini nije krila oduševljenje, naglasivši da ovakvi kadrovi nastaju jednom u milion pokušaja.

Fotografije sa teniskih mečeva uglavnom nose prepoznatljiv pečat ozbiljnosti – kristalno jasne slike fokusirane na intenzitet igre i emocije sportista. No, ovaj kadar izdvojio se upravo zbog nečeg drugačijeg – humora i neponovljive spontanosti.

Da je objektiv kliknuo djelić sekunde ranije ili kasnije, sve bi izgledalo posve obično. Umjesto toga, nastala je fotografija koja je istovremeno komična i zadivljujuća, podsjećajući da sport osim borbe i discipline ponekad donosi i spontane trenutke humora.