Venus Williams ispisala emotivan oproštaj na US Openu

Ali Huremović
Venus Williams ispisala emotivan oproštaj na US Openu

Legendarna teniserka Venus Williams oprostila se od US Opena nakon poraza u prvom kolu od Karoline Muchove rezultatom 6:3, 2:6, 6:1. Sa 45 godina, Williams je nastupila na svom 25. uzastopnom US Openu, gdje je ranije osvajala titule 2000. i 2001. godine.

Unatoč plasmanu izvan top 600 na WTA listi i ulasku putem wildcard pozivnice, Venus je pružila hrabru i srčanu igru, posebno u drugom setu u kojem je briljirala na mreži i svojom agresivom igrom preokrenula rezultat. Na kraju, fizički zahtjevan meč i neumoljiva taktička igra Muchove odnijeli su konačnu pobjedu.

Emocije su prevladale i u publici i među igračicama: Williams je zahvalila navijačima na neprestanoj podršci, a Muchova je oduvijek imala samo riječi hvale za legendu koju je imala čast susresti na terenu.

Za Venus je ovaj nastup simboličan i vrijedan iz mnogo razloga, prvenstveno zbog dugog puta oporavka nakon dijagnoze autoimune bolesti Sjögrenovog sindroma i operacije, ali i zbog činjenice da je konačno mogla igrati “zdravija”, bez bolova i mentalno oslobođena.

Konačni rezultat možda nije bio ono čemu se nadala, ali sama činjenica da se vratila na teren ostaje inspiracija.

pročitajte i ovo

Vijesti

Mlade bh. košarkašice poražene od Bugarske

Vijesti

Arnes Zulić izabrao Hrvatsku umjesto BiH: Talentovani napadač izazvao rasprave

Vijesti

Bećiragić: Nurkić lider tima, protiv Kipra bez opuštanja

Sport

Danas počinje Eurobasket: BiH u grupi C, prva utakmica protiv Kipra

BiH

Počele pripreme reprezentacije BiH u košarci u kolicima za Evropsko prvenstvo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]