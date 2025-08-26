Legendarna teniserka Venus Williams oprostila se od US Opena nakon poraza u prvom kolu od Karoline Muchove rezultatom 6:3, 2:6, 6:1. Sa 45 godina, Williams je nastupila na svom 25. uzastopnom US Openu, gdje je ranije osvajala titule 2000. i 2001. godine.

Unatoč plasmanu izvan top 600 na WTA listi i ulasku putem wildcard pozivnice, Venus je pružila hrabru i srčanu igru, posebno u drugom setu u kojem je briljirala na mreži i svojom agresivom igrom preokrenula rezultat. Na kraju, fizički zahtjevan meč i neumoljiva taktička igra Muchove odnijeli su konačnu pobjedu.

Emocije su prevladale i u publici i među igračicama: Williams je zahvalila navijačima na neprestanoj podršci, a Muchova je oduvijek imala samo riječi hvale za legendu koju je imala čast susresti na terenu.

Za Venus je ovaj nastup simboličan i vrijedan iz mnogo razloga, prvenstveno zbog dugog puta oporavka nakon dijagnoze autoimune bolesti Sjögrenovog sindroma i operacije, ali i zbog činjenice da je konačno mogla igrati “zdravija”, bez bolova i mentalno oslobođena.

Konačni rezultat možda nije bio ono čemu se nadala, ali sama činjenica da se vratila na teren ostaje inspiracija.