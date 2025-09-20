Praktični savjeti: Ovo su greške pri pranju peškira koje smanjuju higijenu i trajnost

Pranje peškira na prvi pogled izgleda jednostavno, ali temperatura vode u kojoj ih peremo ima presudnu ulogu u čistoći, trajnosti i higijenskoj ispravnosti. Ako se ne peru pravilno, peškiri mogu zadržavati bakterije, neugodne mirise pa čak i doprinijeti širenju gljivica.

Za peškire koje svakodnevno koristimo, poput onih za ruke ili tijelo, optimalna temperatura pranja je između 40 i 60 stepeni Celzijusa. Takva temperatura dovoljna je da ukloni prljavštinu, znoj i većinu bakterija, a pritom ne oštećuje tkaninu.

Ipak, u posebnim situacijama – kada su peškiri korišteni u teretani, kod djece, došli u kontakt s ranama ili duže ostali vlažni – preporučuje se pranje na temperaturama višim od 60 stepeni, jer se na taj način osigurava bolja dezinfekcija i uništavanje mikroorganizama.

Vrsta materijala također utiče na izbor temperature. Peškiri od pamuka i mikrovlakana podnose više temperature, dok osjetljiviji materijali, poput svile, zahtijevaju niže temperature i blaže programe pranja kako bi se spriječila oštećenja.

Osim temperature, važan je i izbor deterdženta. Preporučuje se korištenje kvalitetnih proizvoda koji efikasno uklanjaju nečistoće, dok se povremeno mogu dodati blaga sredstva za izbjeljivanje ili specijalizovani dezinficijensi za tkanine. Snažna hemijska sredstva ipak treba koristiti s oprezom, jer mogu oštetiti vlakna i skratiti vijek trajanja peškira.

Nakon pranja, peškire je važno potpuno osušiti, najbolje na svježem zraku, kako bi se spriječio razvoj buđi i neprijatnih mirisa. Stručnjaci savjetuju i izbjegavanje omekšivača, jer oni smanjuju moć upijanja, čineći peškire manje funkcionalnim.