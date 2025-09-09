Delegacija EU upozorava: Bez reformi nema investicija za BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorila je da će u slučaju da BiH ne dostavi finalizirani Program reformi uslijediti daljnja progresivna umanjenja sredstava namijenjenih za ovu zemlju.

Kako pojašnjavaju, prije isteka 2027. godine sredstva iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) bit će dostupna isključivo za projekte iz oblasti zaštite okoliša. Investicije u druge sektore moguće su jedino kroz Plan rasta, odnosno Instrument za reforme i rast, koji predviđa finansijsku podršku u zamjenu za provođenje dogovorenih reformi.

Bez usvojenog Programa reformi, Evropska komisija neće moći procjenjivati nijedan novi investicijski projekat u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan, osim onih koji se odnose na okoliš, naglašeno je u izjavi.

Iz Delegacije EU podsjećaju da Plan rasta nosi potencijal da transformiše ekonomiju BiH, donese pogodnosti članstva u Uniji i prije formalnog pristupanja te omogući jaču integraciju na jedinstveno tržište EU. Prema njihovim riječima, građani bi vrlo konkretno mogli osjetiti te promjene, ali samo ako vlasti ispune preuzete obaveze.

Naveli su i da BiH već snosi posljedice kašnjenja, budući da Evropska komisija još nije zaprimila konačan Program reformi. Zbog toga je u julu odlučeno da se iznos predviđen za BiH u Planu rasta umanji za 10 posto, sa 1,085 milijardi eura na 976,6 miliona eura, što je smanjenje od 108,5 miliona eura. Vlasti su 17. jula obaviještene da će, ukoliko do 30. septembra ne dostave finalizirani dokument, uslijediti novo umanjenje od dodatnih 10 posto.

Rok za provedbu reformi je kraj 2027. godine, jer je taj datum vezan za važeći višegodišnji finansijski okvir EU, koji se ne može produžavati.

Kao pozitivan primjer, navedene su susjedne zemlje koje su već osigurale sredstva iz Instrumenta za reforme i rast te uvele mjere poput pridruživanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime su značajno smanjeni troškovi poslovanja.

Delegacija EU u BiH poručuje da neaktivnost ima cijenu i poziva vlasti da ne propuste priliku vrijednu gotovo milijardu eura, ali i šansu za reforme koje bi unaprijedile poslovni ambijent i ubrzale usklađivanje s evropskim zakonodavstvom i standardima.