Rana dijagnoza spašava život: PAPA test i HPV vakcina kao ključ zaštite

U BiH svake godine oko 300 žena oboli od raka grlića maternice, a 170 njih ne uspije izliječiti. Iako je ova vrsta karcinoma invazivna, ako se otkrije na vrijeme, izliječenje je moguće. Zbog toga se ženama preporučuju preventivni pregledi barem jednom godišnje, kaže dr. Dženita Ljuca, spec. ginekologije i akušerstva.

„Veliki broj profesionalaca – ginekologa danas je dostupan velikom dijelu stanovništva u BiH. PAP testovi su besplatni, a potrebno je samo doći na pregled jednom godišnje. Ako je nalaz uredan, period do sljedećeg pregleda može se produžiti na dvije do tri godine. U slučaju da se nešto otkrije u ranoj fazi, što je izuzetno važno, može se uraditi jednostavan zahvat, čak i u lokalnoj anesteziji, koji u 100 posto slučajeva dovodi do izlječenja“, dodaje dr. Dženita Ljuca.

Rana dijagnoza spašava život

Međutim, i pored dostupnosti besplatnih preventivnih pregleda, svijest o važnosti redovne kontrole i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga stručnjaci svake godine organizuju kampanje kako bi potaknuli žene da više misle o svom zdravlju. Jedna od takvih kampanja je i „Stop raku grlića materice“, kroz koju je za 11 godina postojanja više od 100.000 žena dobilo informacije o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju, ističe dr. Dženita Ljuca.

„Ovo je borba koja će trajati još mnogo godina. To je akcija koja mora imati dug kontinuitet, s obzirom na mogućnosti i stanje u našoj državi, posebno zbog nepostojanja registra malignih bolesti. Cilj je da svaka žena ima pravo, ali i obavezu, da po punoljetstvu ili stupanjem u seksualne odnose uradi PAP test i HPV tipizaciju“, navodi dr. Dženita Ljuca.

Jedan od ključnih koraka u prevenciji je HPV vakcinacija. Na nivou Federacije BiH prošle godine pokrenuta je distribucija vakcina za školsku djecu – djevojčice i dječake. Trenutno se koristi devetovalentna vakcina, koja štiti od najopasnijih tipova HPV-a.

„Imali smo ciljana područja. Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, to je bila općina Gračanica, gdje je ostvaren 100% obuhvat dodijeljenim vakcinama. Na našem tržištu trenutno je dostupna devetovalentna vakcina. Ranije su korištene četvorovalentna i šestovalentna vakcina. Odziv je bio veoma dobar, jer su prije početka vakcinacije roditeljima objašnjavani benefiti vakcine, moguće nuspojave, ali i strahovi i dileme. Zbog takvog pristupa ne bilježimo veći otpor kada je u pitanju HPV vakcinacija na terenu“, kaže dr. Maida Mulić, spec. socijalne medicine.

U kampanji „Stop raku grlića materice“ svoj doprinos daju i studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli. Amar Bećirović, student i koordinator projekta, ističe:

„Svake godine naš projekat dobija sve više sadržaja – više edukacija, akcija i sportskih događaja, uključujući aktivnosti pod nazivom ‘Muzikom reci NE’. Zahvaljujući tome dobivamo odlične povratne informacije od mlađih generacija. Oni pokazuju jasnu želju da se edukuju i shvate na koji način mogu doprinijeti prevenciji ove bolesti.“

U okviru ovogodišnje, jedanaeste kampanje, planiran je veliki broj javnih i edukativnih aktivnosti. Organizuju se sportski događaji, poput odbojkaškog turnira i sportskih dana na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, kao i akcija „Muzikom reci NE“, s ciljem da se građani informišu kako rak grlića materice može u potpunosti biti spriječen.