Vakcina protiv HPV-a do kraja godine u redovnom programu imunizacije

U Federaciji BiH godišnje od raka grlića maternice umre 60 žena. Najbolji način borbe protiv ove bolesti je vakcinacija protiv HPV virusa, glavnog uzročnika nastanka ove bolesti. Vakcinacija u BiH počela je prošle godine, kao pilot projekat. Od 2023/2024 ući će u redovni program imunizacije.

„Sve količine cjepiva koje smo mi do sada distribuirali za prvu dozu, jer čuvamo sada za drugu dozu za one ljude koji su cijepljeni su distribuirane. Vjerujemo da ćemo u nastavku vrlo uspješno to nastaviti. Ove godine smo nabavili 2000 doza i to će vjerujemo do kraja godine uspješno otići s obzirom da će biti obuhvaćen puno veći broj ljudi stanovništva“ istakao je prim.dr. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH

Pilot projektom obuhvaćen je i Tuzlanski kanton, te je početkom godine dostavljeno 160 vakcina i sve su aplicirane u Domu zdravlja Gračanica. Očekuje se i druga doza, a interes građana postoji i u drugim sredinama.

„Trenutno mogu reći da je pohvalno svu djecu koju smo upisali u školu sa 6 godina , koji su završili svoju MRP vakcinu do polaska u školu, dosta roditelja je pitalo za djevojčice kada će se započeti hoće li u 12- toj u redovnom programu biti već HPV vakcina. Dosta upita smo dobili da li je započelo i da li to vakcinu već mogu nabaviti negdje vani“ ističe Dijana Dugonjić, šefica Dispanzera za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u DZ Tuzla.

Trenutno ciljna skupina su djevojčice u 8. razredu, međutim ukoliko bude bilo vakcina i interesa bit će obuhvaćeno stanovništvo starosti do 25 godina i dječaci.

„Nadamo se da ćemo dobiti podršku roditelja, da ćemo kroz ove radionice polučiti unaprjeđenje komunikacije, znanja i vještina i da će roditelji shvatiti da donošenje odluke o vakcinaciji protiv HPV predstavlja znak odgovornog roditeljstva i da je to jedna blagodet i dobrobit zdravstvenog sistema“ kaže prof.dr Aida Ramić Čatak, pomoćnica direktora za medicinske poslove u ZZJZ FBiH

O potrebama uvođenja vakcinacije i saznanjima o njenoj učinkovitosti govorilo se na radionici za predstavnike domova zdravlja iz Tuzlanskog kantona . Naglašeno je da je vakcina sigurna, provjerena i da BiH ulazi u krug od 165 zemalja koje je primjenjuju.