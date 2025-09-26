Dokumentarni film „Partizanska nekropola” stiže u Mostar

Jasmina Ibrahimović

Dokumentarni film škotskog reditelja Chrisa Leslija „Partizanska nekropola“, posvećen Partizanskom spomen-groblju u Mostaru, nakon premijere na Sarajevo Film Festivalu stiže pred mostarsku publiku. Projekcija će biti održana 29. septembra 2025. godine u 19:00 sati u Narodnom pozorištu Mostar, uz podršku Britanske ambasade Sarajevo i Narodnog pozorišta Mostar.

Film, nastao u saradnji s Centrom za postkonfliktna istraživanja, donosi priču o propadanju jednog od najugroženijih kulturnih naslijeđa u Evropi i porodicama koje se bore da sačuvaju sjećanje na poginule partizanske borce iz Drugog svjetskog rata. Kroz svjedočanstva četiri porodice, koje se vraćaju na spomen-groblje u potrazi za kamenim cvjetovima sa imenima svojih najmilijih, prikazuje se težina zaborava i njegove posljedice na društvo.

Nakon projekcije planirana je panel diskusija pod nazivom „Memorijalizacija: Zajednička prošlost, zajednička budućnost?“ Ulaz na događaj je besplatan, ali je potrebna rezervacija mjesta putem Eventbrite platforme.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Gradu Tuzli odobreno 863.400 KM za 14 novih infrastrukturnih projekata

BiH

BH Novinari: Benjamina Karić objavom na Facebooku prekršila dječija prava

Tuzla i TK

U Tuzli konferencija M.I.T. o filmskoj produkciji kao alatu razvoja BiH

Tuzla i TK

(VIDEO) Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. septembar

BiH

Federalno ministarstvo rada izdvojilo skoro dva miliona maraka za socijalne usluge

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]