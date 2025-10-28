Večeras TV premijera filma “Dobra igra” Tuzlaka Marija Ilića

Nakon uspješne kino premijere održane krajem septembra u zagrebačkom Cineplexu, dokumentarni film “Dobra igra” stiže i na male ekrane.

TV premijera biće emitovana na kanalu Arena Sport 2 (Bosna i Hercegovina) u tri termina: utorak, 28. oktobra u 20 sati, četvrtak, 30. oktobra u 20 sati i petak, 31. oktobra u 20 sati. Termini emitovanja za Srbiju i Hrvatsku biće objavljeni naknadno.

Film “Dobra igra” donosi iskrenu i inspirativnu priču o mladim golferima koji nastupaju na Cedevita Junior Touru, takmičenju koje okuplja najtalentovanije mlade sportiste iz regije. Kroz njihove treninge, takmičenja i svakodnevne izazove, film otkriva snagu predanosti i sportskog duha koji ih vodi ka uspjehu.

Autori filma su reditelj Haris Kozarić i Mario Ilić, koji je potpisan kao direktor fotografije. Ilić je Tuzlak, bosanskohercegovački fotograf i snimatelj, a diplomirao je primijenjenu fotografiju na Univerzitetu primijenjenih umjetnosti u Beču (University of Applied Arts Vienna), gdje danas i živi i radi. Njegov vizualni pristup donio je filmu toplinu i autentičnost koja uspijeva privući pažnju i onih koji inače nisu zaljubljenici u golf.

Gledatelji će večeras imati priliku uživati u priči o odrastanju, sportu i prijateljstvu, ali i podsjetniku na vrijednosti koje ovaj sport njeguje: koncentraciju, poštovanje i istrajnost.