Tuzlascope: Besplatne filmske projekcija za mlade

Sutra u 19 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla u saradnji s BKC TK organizuju besplatnu projekciju filma „Jojo Rabbit“ preporučljiv za uzrast iznad 15 godina.

Mladi Tuzle već desetu godinu zaredom uspješno realizuju projekat „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“ koji za cilj ima približiti fotografske i filmske sadržaje djeci i mladima kao metodu u zdravom odrastanju, ali i kao sredstvo kreativnog izražavanja.

Ove godine, u periodu od oktobra do decembra, za djecu, mlade i građanstvo Tuzle i Tuzlanskog kantona spremili su nekoliko besplatnih filmskih projekcija.

Ulaz na sve projekcije do kraja godine je besplatan, uz obaveznu prethodnu rezervaciju mjesta pozivom ili slanjem viber poruke na 061 36 56 00.

Uz svaki film, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla organizuju se edukativni razgovori i diskusije o sadržaju filma, te zajedničko donošenje zaključaka koji su od značaja za odgoj i obrazovanje djece i mladih, ali i širenje omladinske kulture.

Kao prateći sadržaj, učenici Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla nakon svake projekcije organizuju druženja mladih uz društvene i interaktivne igre, besplatno osvježenje, fotografisanje, snimanje, karaoke i druge vidove zabave za mlade.

Pozivamo publiku, s posebnim akcentom na djecu i mlade, da jesenje i zimske dane provedu s nama.

Partneri u organizaciji projekta su: Bosanski kulturni centar TK, Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio. Projekat je podržan od strane Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.