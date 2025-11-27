Tuzlascope: Besplatne filmske projekcija za mlade

Jasmina Ibrahimović

Sutra u 19 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, Udruženje „Mladi Tuzle“ i Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla u saradnji s BKC TK organizuju besplatnu projekciju filma  „Jojo Rabbit“ preporučljiv za uzrast iznad 15 godina.

Mladi Tuzle već desetu godinu zaredom uspješno realizuju projekat „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“ koji za cilj ima približiti fotografske i filmske sadržaje djeci i mladima kao metodu u zdravom odrastanju, ali i kao sredstvo kreativnog izražavanja.

Ove godine, u periodu od oktobra do decembra, za djecu, mlade i građanstvo Tuzle i Tuzlanskog kantona spremili su nekoliko besplatnih filmskih projekcija.

Ulaz na sve projekcije do kraja godine je besplatan, uz obaveznu prethodnu rezervaciju mjesta pozivom ili slanjem viber poruke na 061 36 56 00.

Uz svaki film, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla organizuju se edukativni razgovori i diskusije o sadržaju filma, te zajedničko donošenje zaključaka koji su  od značaja za odgoj i obrazovanje djece i mladih, ali i širenje omladinske kulture.

Kao prateći sadržaj, učenici Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla nakon svake projekcije organizuju druženja mladih uz društvene i interaktivne igre, besplatno osvježenje, fotografisanje, snimanje, karaoke i druge vidove zabave za mlade.

Pozivamo publiku, s posebnim akcentom na djecu i mlade, da jesenje i zimske dane provedu s nama.

Partneri u organizaciji projekta su: Bosanski kulturni centar TK, Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio. Projekat je podržan od strane Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

pročitajte i ovo

BiH

Večeras TV premijera filma “Dobra igra” Tuzlaka Marija Ilića

Kultura

U Tuzli premijera filma „Kapetan Hajro – Heroj otpisanih teritorija“

Magazin

Dokumentarni film „Partizanska nekropola” stiže u Mostar

Magazin

Film „Paviljon“ stigao u kina širom BiH i Hrvatske

Vijesti

Dokumentarni film „Kapija – zakletva tuzlanskoj mladosti“ prikazan na Sarajevo Film...

Tuzla i TK

Dokumentarni film ‘Samir Mehić Bowie – pisma iz Srebrenice’ prikazan u...

BiH

Počinje javna rasprava o izmjenama Zakona o roditeljima njegovateljima, građani mogu dostaviti svoje primjedbe

BiH

Vlada FBiH obišla NTF Ploče i najavila projekte koji jačaju energetsku sigurnost zemlje

Vijesti

Banke u BiH očekuju povećanje potražnje za kreditima

Vijesti

SNSD kažnjen sa 7.000 KM zbog kršenja izborne šutnje

Vijesti

Ustavni sud BiH danas razmatra sporove u vezi s odlukama NSRS

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]