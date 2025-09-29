Film „Partizanska nekropola” prikazan u Mostaru pred punom salom

U prepunoj sali Narodnog pozorišta Mostar večeras je prikazan dokumentarni film „Partizanska nekropola“ škotskog redatelja Chrisa Leslija, posvećen Partizanskom spomen-groblju u Mostaru, jednom od najugroženijih kulturnih naslijeđa u Evropi.

Posebna projekcija i diskusija koja je uslijedila nakon filma održane su uz podršku Britanske ambasade Sarajevo i Narodnog pozorišta Mostar.

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Julian Reilly istakao je značaj prikazivanja ovog filma upravo u Mostaru te zahvalio svima koji su doprinijeli njegovom nastanku. On je naglasio da se nada kako će film pomoći u uspostavljanju zajedničkog shvatanja vrijednosti ovog spomenika. „Vjerujem da Partizansko groblje može, poput Starog mosta, postati most ka budućnosti, dio zajedničke vizije i pomirenja sa prošlošću“, rekao je Reilly.

Projekciji je prisustvovao i autor filma Chris Leslie. On je podsjetio da ga je posjeta Partizanskom groblju u novembru 2021. godine duboko dirnula te da ga je uništenje kamenih cvjetova u junu 2022. potaknulo da napravi film. „Partizansko spomen-groblje zaslužuje priznanje i zaštitu jednaku onoj koju ima Stari most. To je svjedočanstvo otpornosti, sjećanja i jedinstva — vrijednosti koje su nam potrebne više nego ikada“, naglasio je Leslie.

Direktor Narodnog pozorišta Emir Spahić izrazio je zadovoljstvo što je projekcija održana upravo u obnovljenom prostoru pozorišta, u okviru projekta „Mostar – prostori koji pokreću“, zahvaljujući podršci Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Publika u Mostaru ovaj događaj pozdravila je s velikim interesovanjem.

Film „Partizanska nekropola“ nastao je u saradnji s Centrom za postkonfliktna istraživanja i donosi priču o propadanju Partizanskog spomen-groblja, ali i porodicama koje nastoje očuvati sjećanje na poginule partizanske borce iz Drugog svjetskog rata. Kroz ispovijesti četiri porodice koje se vraćaju na groblje i među ruševinama traže imena svojih najbližih, otvara se pitanje posljedica zaborava na društvo i pojedinca. Film je premijerno prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.