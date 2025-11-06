U akciji MUP-a TK u Kalesiji pronađeno oružje, eksplozivne naprave i 33.000 eura

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, proveli su danas akciju pretresa na širem području Kalesije u okviru aktivnosti na suzbijanju najtežih oblika krivičnih djela.

Pretres je izvršen po Naredbi Općinskog suda u Kalesiji, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u kući, pomoćnim objektima, dvorištu i vozilima koje koristi M.A. (1952).

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina novca – 33.000 eura u različitim apoenima, kao i arsenal oružja: dvije poluautomatske puške, jedna skraćena lovačka puška, jedna vazdušna puška, tri pištolja, dvije ručne bombe i oko 2.000 komada municije različitih kalibara.

Policija je zaplijenila i mobilne telefone, lične dokumente fizičkih osoba, notes s evidencijama, ugovore i druge predmete koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Osumnjičenom M.A. je, po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, oduzeta sloboda zbog sumnje da je počinio krivično djelo lihvarstva iz člana 298. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će, zajedno s prikupljenim dokazima, biti predat tužilaštvu na dalje postupanje.