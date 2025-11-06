U akciji MUP-a TK u Kalesiji pronađeno oružje, eksplozivne naprave i 33.000 eura

Ali Huremović
U akciji MUP-a TK u Kalesiji pronađeno oružje, eksplozivne naprave i 33.000 eura

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, proveli su danas akciju pretresa na širem području Kalesije u okviru aktivnosti na suzbijanju najtežih oblika krivičnih djela.

Pretres je izvršen po Naredbi Općinskog suda u Kalesiji, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u kući, pomoćnim objektima, dvorištu i vozilima koje koristi M.A. (1952).

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina novca – 33.000 eura u različitim apoenima, kao i arsenal oružja: dvije poluautomatske puške, jedna skraćena lovačka puška, jedna vazdušna puška, tri pištolja, dvije ručne bombe i oko 2.000 komada municije različitih kalibara.

Policija je zaplijenila i mobilne telefone, lične dokumente fizičkih osoba, notes s evidencijama, ugovore i druge predmete koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela.

Osumnjičenom M.A. je, po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva TK, oduzeta sloboda zbog sumnje da je počinio krivično djelo lihvarstva iz člana 298. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će, zajedno s prikupljenim dokazima, biti predat tužilaštvu na dalje postupanje.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tužilaštvo TK o slučaju trgovine ljudima u TK

Istaknuto

Nastavlja se istraga protiv policajaca iz Tuzlanskog kantona, šta je sljedeći...

Istaknuto

Policijska akcija u TK: Oduzete droge, oružje i uhapšene dvije osobe

Istaknuto

Pretresi u Čeliću: Oduzeto oružje, municija i trofeji divljači

Istaknuto

Uprava policije MUP-a TK suspendovala policajce koji su podvodili maloljetnice

Vijesti

Objavljene liste kandidata za čin „policajac“ i „mlađi inspektor“, provjerite termine...

Vijesti

Vive Žene nude psihološku podršku nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

Politika

DF Lukavac: Podrška radnicima, hitna reorganizacija JP „RAD“ jedini put ka stabilnosti

Istaknuto

Požar u Špionici Srednjoj: Vatrogasci brzo reagovali i spriječili veću štetu

Tuzla i TK

Gdje smo izgubili empatiju: Osvrt naše sugrađanke na komentare o tragediji u Tuzli

Tuzla i TK

Završene obdukcije devet stradalih štićenika Doma penzionera u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]