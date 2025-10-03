U Gradačcu pronađeno oružje, eksploziv i droga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije, Odsjekom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Policijskom upravom Gradačac, a uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, proveli su akciju pretresa na području Gradačca.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Gradačcu, izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i vozila koje koristi S.H., rođen 1988. godine iz Gradačca.

Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta veća količina oružja, eksplozivnih sredstava i municije: puškomitraljez, ručni bacač „zolja“, tri revolvera, dva pištolja, gasni pištolj, dvanaest ručnih bombi, dva tijela ručnih bombi s upaljačima, tromblonski dodatak, četiri lovačke puške, kao i bijela valjkasta materija koja asocira na eksploziv. Oduzeto je i osam električnih detonatorskih kapisli, detonatorski štapini, tzv. “fantomke”, dijelovi maskirne uniforme, pancirni prsluci, opasači sa futrolama, noževi, veća količina municije različitih kalibara (preko hiljadu komada), radio veza, blinkeri i rotacije, baterijske lampe, te alat za prekucavanje brojeva šasije i drugi alati.

Pored toga, pronađena je i manja količina materije i tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, zajedno s predmetima koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a protiv osumnjičenog će Kantonalnom tužilaštvu TK biti dostavljen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija te posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.