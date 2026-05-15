Opasne sintetičke droge dostupne putem interneta, stručnjaci upozoravaju na smrtonosne posljedice

Opasne sintetičke droge iz grupe nitazena sve su dostupnije putem interneta, a stručnjaci upozoravaju da i najmanje količine mogu imati smrtonosne posljedice.

Istraživanje Detektor Magazina pokazalo je da se snažne sintetičke supstance nude putem interneta, uz mogućnost slanja u zemlje regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.

Riječ je o drogama čija je jačina višestruko veća od poznatih opijata. Pojedine varijante nitazena mogu biti znatno snažnije od fentanila i heroina, zbog čega predstavljaju ozbiljan izazov za policijske agencije, carine, zdravstvene ustanove i službe koje se bave prevencijom ovisnosti.

Inspektor Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo Amer Mulić za Detektor je pojasnio da sintetičkim supstancama mogu pribjegavati osobe koje nemaju pristup kontrolisanoj terapiji. Upozorio je da korisnici često ne znaju šta uzimaju, što može dovesti do fatalnih posljedica.

Prema njegovim riječima, u Kantonu Sarajevo i ostatku Federacije BiH do sada nisu zabilježeni slučajevi zapljene nitazena, ali informacije iz regiona pokazuju da postoji razlog za oprez.

Direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Rasema Okić upozorila je da se na tržištu, nakon povlačenja jedne droge, često pojavljuju nove sintetičke supstance. Posebno zabrinjava to što korisnici nerijetko ne znaju sastav onoga što konzumiraju, dok ni prodavači često nemaju potpune informacije o supstancama koje nude.

Okić je navela da su u pojedinim evropskim zemljama već zabilježeni brojni smrtni slučajevi povezani s nitazenima, posebno među mladima.

Stručnjaci upozoravaju da je borba protiv ovakve trgovine posebno složena jer se radi o supstancama koje se krijumčare u veoma malim količinama, što otežava njihovo otkrivanje. Zbog toga se naglašava potreba za boljom saradnjom policijskih agencija, carina, zdravstvenih institucija i međunarodnih partnera.