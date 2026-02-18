Akcija policije u Tuzli, oduzeti droga, oružje i eksplozivna sredstva

Arnela Šiljković - Bojić

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku, proveli su akciju na području Tuzle usmjerenu na suzbijanje krivičnih djela iz oblasti droga.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli i uz saglasnost kantonalnog tužioca, izvršen je pretres kuće, pratećih objekata i vozila koje koristi R.B., rođen 1989. godine iz Kladnja.

Tokom pretresa pronađena su i privremeno oduzeta tri pištolja, ručna bomba, 66 komada municije različitog kalibra, 18 pakovanja biljne materije koja izgledom podsjeća na opojnu drogu, 13 pakovanja bijele materije za koju se sumnja da je opojna droga, dvije digitalne vage, aparat za vakumiranje i mobilni telefon. Pronađene supstance bit će predmet vještačenja, a rezultati će biti korišteni u daljem postupku.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će, uz službeni izvještaj, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i neovlaštenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Pretres u Gračanici, jedna osoba uhapšena

Tuzla i TK

Pretresi policije u TK, kontrolisano stotine osoba, oduzeta droga

Vijesti

Saobraćajna nezgoda u Donjim Dubravama, povrijeđen vozač

Vijesti

Tuzla: Rasvijetljeno više krađa novčanika, osumnjičena jedna osoba

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Dubravama: Jedna osoba smrtno stradala, ima i povrijeđenih

Tuzla i TK

Predložen pritvor za 25-godišnjaka iz Tuzle zbog prometa drogom

Tuzla i TK

Počela distribucija ramazanskih paketa Udruženja Pomozi.ba na području TK

Vijesti

Predstavljen novi ciklus projekta “Odvažne i hrabre”, grantovi i mentorska podrška za poduzetnice u BiH

BiH

Završeni šesti dan protesta u Sarajevu, najavljeno novo okupljanje u subotu

Magazin

Stari most u Mostaru proglašen najatraktivnijim mostom na svijetu prema izboru Time Outa

Tuzla i TK

Elektrodistribucija Tuzla: Raspisan oglas za prijem novih radnika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]