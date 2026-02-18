Akcija policije u Tuzli, oduzeti droga, oružje i eksplozivna sredstva

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, iz Sektora kriminalističke policije – Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku, proveli su akciju na području Tuzle usmjerenu na suzbijanje krivičnih djela iz oblasti droga.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli i uz saglasnost kantonalnog tužioca, izvršen je pretres kuće, pratećih objekata i vozila koje koristi R.B., rođen 1989. godine iz Kladnja.

Tokom pretresa pronađena su i privremeno oduzeta tri pištolja, ručna bomba, 66 komada municije različitog kalibra, 18 pakovanja biljne materije koja izgledom podsjeća na opojnu drogu, 13 pakovanja bijele materije za koju se sumnja da je opojna droga, dvije digitalne vage, aparat za vakumiranje i mobilni telefon. Pronađene supstance bit će predmet vještačenja, a rezultati će biti korišteni u daljem postupku.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će, uz službeni izvještaj, biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i neovlaštenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.