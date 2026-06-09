Pretresi na više lokacija zbog nedozvoljenog držanja oružja

Pretresi u Kalesiji, Živinicama, Bratuncu, Šekovićima i Osmacima provode se od ranih jutarnjih sati 9. juna 2026. godine, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona postupaju po naredbama Općinskog suda u Kalesiji, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Pretresanja se vrše na više lokacija na području Kalesije i Živinica, a u saradnji sa MUP-om RS-a, Policijskom upravom Zvornik, aktivnosti se provode i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Kako je navedeno u saopćenju, aktivnosti se provode zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela iz člana 371. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije MUP-a TK za sada nisu saopćili više detalja o rezultatima pretresa, niti o eventualno uhapšenim osobama, a više informacija biće poznato po okončanju aktivnosti.