Predložen pritvor za 25-godišnjaka iz Tuzle zbog prometa drogom

Arnela Šiljković - Bojić
Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK
Foto: Zgrada Kantonalnog suda i Tužilaštva

Postupajući tužilac Tužilaštva TK je Općinskom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Samira Kasumovića (25) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

 Po Nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla u popodnevnim satima 23. januara 2026. godine u  blizini zdrastvene ustanove „Mikrostanica“ u Tuzli istražitelji OKP PU Tuzla su  izvršili pretres osumnjičenog lica i tom prilikom je kod njega pronađen jedan paket sa oko 450 grama opojne droge amfetamin (speed), pripremljene za dalju prodaju.

 Nakon izvršenog pretresa, osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada, i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

 Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

 Istražne radnje su u toku.

