U Banjaluci uništeno više od 1.500 komada oružja u akciji jačanja sigurnosti

U livnici Jelšingrad u Banjaluci danas je uništeno 1.563 komada oružja i dijelova oružja koje su tokom proteklog perioda prikupile i zaplijenile policijske agencije širom Bosne i Hercegovine, uključujući Graničnu policiju BiH, SIPA-u, MUP Republike Srpske, devet kantonalnih MUP-ova te Policiju Brčko distrikta.

Akciju je organizovao Koordinacioni odbor za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, u saradnji s Centrom za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (UNDP SEESAC), uz tehničku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat „Podrška za jačanje borbe protiv ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na Zapadnom Balkanu“.

Predstavnici Koordinacionog odbora istakli su da nelegalno oružje i njegovo neadekvatno čuvanje predstavljaju ozbiljnu prijetnju svakodnevnoj sigurnosti građana. Kako su naveli, problem nelegalne cirkulacije oružja u regionu ne poznaje granice, zbog čega je potreban zajednički i koordiniran odgovor svih država jugoistočne Evrope.

Dragan Vukadin, zamjenik predsjedavajućeg Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH, pojasnio je da se radi o oružju prikupljenom kroz redovne policijske aktivnosti i dobrovoljnu predaju građana.

„Ova akcija je rezultat predanog rada policijskih agencija na prikupljanju oružja, ali i postojanja svijesti kod građana o opasnostima koje nosi ilegalno posjedovanje oružja“, izjavio je Vukadin, dodajući da „uništavanje oružja doprinosi povećanju sigurnosti građana i sprječavanju njegove upotrebe u izvršenju krivičnih djela“.

Provođenjem ovakvih aktivnosti, Bosna i Hercegovina potvrđuje svoju posvećenost ciljevima Mape puta za održivo rješenje kontrole malokalibarskog i lakog oružja do 2030. godine, kao i nacionalnoj Strategiji za kontrolu malog i lakog oružja.

Ova akcija, poručuju organizatori, još je jedan korak ka sigurnijem društvu i smanjenju rizika od zloupotrebe oružja u Bosni i Hercegovini.