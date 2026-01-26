Raspisan javni poziv za energetsku obnovu javnih objekata u BiH, grant do 45 posto

JAVNI POZIV za izražavanje interesa za tehničku i finansijsku podršku projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnim objektima Bosne i Hercegovine raspisan je u okviru projekta EU4Energy Efficiency, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP u BiH u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom.

Iz projekta je saopćeno da je cilj poziva identifikovati javne objekte sa najvećim potencijalom za energetsku obnovu i instalaciju obnovljivih izvora energije, uz obezbjeđivanje tehničke podrške za izradu detaljnih energetskih audita i pripremu investicija. Organizatori navode da BiH i dalje ima izazove u pogledu energetske sigurnosti, kvaliteta zraka i visokih troškova energije u javnom sektoru, te da su brojni javni objekti i sistemi energetski neefikasni zbog zastarjele opreme i velikih gubitaka energije.

Predmet javnog poziva je odabir javnih objekata u nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koji će dobiti tehničku podršku za izradu detaljnih energetskih audita, na osnovu kojih će se definirati i investicioni projekti za implementaciju mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Auditi će obuhvatiti analizu potrošnje energije, stanje sistema grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode, kao i mogućnosti integracije obnovljivih izvora energije.

U okviru programa sufinansiranja, sredstva se mogu dodijeliti do maksimalno 45 posto ukupne vrijednosti investicije, dok je obezbjeđivanje preostalog iznosa obaveza krajnjeg korisnika. Među mjerama koje se mogu sufinansirati navedeni su toplotna izolacija vanjskih zidova i krovova, zamjena vanjske stolarije energetski efikasnom, rekonstrukcija ili zamjena sistema grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode, te izgradnja solarnih fotonaponskih sistema za vlastitu potrošnju, uz uslov da se istovremeno provode i mjere energetske efikasnosti.

Na poziv se mogu prijaviti javne institucije i javne ustanove na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. Kao jedan od ključnih uslova navedeno je da objekti za najmanje tri prethodne godine, 2023, 2024. i 2025, imaju unesene podatke o potrošnji i troškovima u EMIS sistemu, za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt.

Prijave se podnose elektronski na e-mail adresu [email protected], a rok za dostavljanje je 30 dana od dana objave javnog poziva. Evaluaciju prijava provest će stručna komisija UNDP-a i Češke razvojne agencije, a aplikacije će, prema najavi, biti rangirane na osnovu tehničke ispravnosti, energetskih i finansijskih pokazatelja, ekološkog i socio-ekonomskog uticaja, uključujući kriterije poput broja korisnika i lokacije u nerazvijenim općinama.

Iz projekta je saopćeno da se dodatne informacije i tehniška podrška mogu dobiti putem iste e-mail adrese na koju se dostavljaju prijave.