Pozorište mladih Tuzle posjetio rezidentni predstavnik UNDP

Pozorište mladih Tuzle posjetio je Renaud Meyer, rezidentni predstavnik UNDP Bosnia and Herzegovina. Ovo je za rukovodstvo, ali i sve članove bila velika čast.

Gospodin Meyer je, zajedno sa svojim saradnicima i saradnicama iz UNDP BiH, izrazio želju za upoznavanje tima Pozorišta mladih Tuzle koji su od septembra 2024. do juna 2025. godine uspješno realizovali projekat „Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja“.

Ovaj projekat je, u vidu granta, podržao UNDP u sklopu projekta „Unaprjeđenje kapaciteta agencija za provođenje zakona u oblasti malog oružja i lakog naoružanja“ #LEAD, a koji se realizuje uz finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Švedske, Kraljevine Nizozemske, Francuske Republike, Ujedinjenog Kraljevstva i Kraljevine Norveške, kao i uz opštu podršku Evropske unije, putem Multi-partnerskog povjerilačkog fonda Ujedinjenih nacija (MPTF) za implementaciju Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom i eksplozivima na Zapadnom Balkanu do 2030. godine.

Predstavnicima UNDP od strane Adnana Mujkića i Amile Beširović uz tim saradnika prezentovan je historijat osnivanja i kontinuiran partnerski rad Udruženja „Mladi Tuzle“ i Pozorišta mladih Tuzle koji na području Tuzle i Tuzlanskog kantona već 22 godine grade mjesto sigurnog odrastanja za djecu i mlade realizujući preko 110 društveno – angažovanih pozorišnih predstava koje su okupile preko 11 000 djece i mladih, igrale se na 39 scena u Evropi za preko 200 000 publike svih uzrasta i dobile preko 60 prvih nagrada i priznanja širom regije.

Pored svih uspjeha i postignutih rezultata rada, akcenat uspješnosti stavljen je na osnivanje i rad Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla, kao jedine škole u Evrope koja primjenjuje inovativan pristup obrazovanju i odgoju kroz primjenu dramske pedagogije i elemenata primijenjenog pozorišta i drame. Ovakav model obrazovanja predstavlja odgovor na sve izazove obrazovanja generacija XXI stoljeća jer djeci i mladima omogućava prostor za drugačije učenje, razvijanje samopouzdanja, slobode izražavanja, razvijanja kritičkog mišljenja, te pokreće mlade na direktne akcije u zajednici.

Na radnom sastanku sa gospodinom Meyerom i njegovim saradnicima i saradnicama razgovaralo se i o tekućim aktivnostima, ali i očekivanim rezultatima projekta „Katarza za budućnost“ koji se trenutno realizuje u sklopu projekta „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu” koji finansira Europska unija, a provodi UNDP. U okviru projekta biće producirana pozorišna predstava u Tuzli, te 12 školskih igrokaza u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona na temu suočavanja sa prošlošću. Dogovoreni su sljedeći zajednički koraci od značaja za rad i razvoj djece i mladih na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Posjeta gospodina Meyera i tima UNDP-a za Pozorište mladih Tuzle predstavlja veliku čast, zadovoljstvo, ali i potvrdu uspješnosti dugogodišnjeg kontinuiranog rada.