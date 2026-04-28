Ovo je recept za najbolju domaću majonezu, gotova je za jednu minutu

Nedžida Sprečaković
Ovo je recept za najbolju domaću majonezu, gotova je za jednu minutu
Ovo je recept za najbolju domaću majonezu, gotova je za jednu minutu

Domaća majoneza može se pripremiti brzo i jednostavno, a za ovaj recept potrebno je svega nekoliko sastojaka koje većina domaćinstava već ima u kuhinji.

Za pripremu su potrebni jedno jaje, dvije kašike senfa, pola kašičice soli, kašičica šećera, malo bijelog bibera, 220 mililitara ulja i dvije do tri kašike limunovog soka. Po želji se mogu dodati peršun, kopar, vlasac ili bijeli luk.

Sastojci se stave u usku posudu i izmiksaju štapnim mikserom dok se ne dobije gusta i kremasta majoneza. Važno je da se mikser u početku drži pri dnu posude, a zatim polako podiže kako bi se smjesa pravilno povezala.

Domaća majoneza odličan je dodatak sendvičima, salatama, kuhanim jajima, mesu i raznim predjelima. Nakon pripreme treba je čuvati u frižideru i potrošiti u kratkom roku.

pročitajte i ovo