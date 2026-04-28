Domaća majoneza može se pripremiti brzo i jednostavno, a za ovaj recept potrebno je svega nekoliko sastojaka koje većina domaćinstava već ima u kuhinji.

Za pripremu su potrebni jedno jaje, dvije kašike senfa, pola kašičice soli, kašičica šećera, malo bijelog bibera, 220 mililitara ulja i dvije do tri kašike limunovog soka. Po želji se mogu dodati peršun, kopar, vlasac ili bijeli luk.

Sastojci se stave u usku posudu i izmiksaju štapnim mikserom dok se ne dobije gusta i kremasta majoneza. Važno je da se mikser u početku drži pri dnu posude, a zatim polako podiže kako bi se smjesa pravilno povezala.

Domaća majoneza odličan je dodatak sendvičima, salatama, kuhanim jajima, mesu i raznim predjelima. Nakon pripreme treba je čuvati u frižideru i potrošiti u kratkom roku.