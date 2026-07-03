Završeni veliki radovi u Mejdanu: Novi podovi i obnovljena staklena fasada

U Javnoj ustanovi Sportsko-kulturno-privredni centar „Mejdan“ Tuzla završeni su radovi kojima je unaprijeđena sportska infrastruktura i poboljšana energetska efikasnost objekta. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su bolji uslovi za sportiste, rekreativce i druge korisnike ovog centra.

U sklopu projekta vrijednog 660.999,98 KM postavljeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitnes centru. Na taj način prostor je dodatno prilagođen za treninge, takmičenja i rekreativne sadržaje, uz veći nivo sigurnosti i funkcionalnosti.

Završen je i projekat rekonstrukcije i energetske obnove objekta SKPC „Mejdan“. Radovi su obuhvatili zamjenu dotrajale i energetski neefikasne staklene fasade novom staklenom konstrukcijom površine 858,05 kvadratnih metara, kao i druge mjere usmjerene na smanjenje potrošnje energije.

Obnova staklene fasade i mjere energetske efikasnosti provedene su kroz projekat „Sport Facilities Green Energy“ (SINERGY), koji se sufinansira u okviru Interreg VI-A IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021–2027.

Završetak oba projekta bit će zvanično obilježen, a tom prilikom bit će predstavljeni rezultati ulaganja i njihov značaj za dalji razvoj sporta, kao i za unapređenje infrastrukture SKPC „Mejdan“ Tuzla.