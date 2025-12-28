Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u fokusu

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 98. po redu u aktuelnom mandatu, zakazana je za sutra u Sarajevu, s početkom u 13 sati.

Na dnevnom redu nalazi se veliki broj tačaka, među kojima je i Informacija o statusu Reformske agende Bosne i Hercegovine, obavezama iz Plana rasta za zapadni Balkan te narednim institucionalnim koracima koje BiH treba poduzeti.

Članovi Vijeća ministara razmatrat će i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa pri uvozu određenih roba do 31. decembra 2026. godine. Predložen je i novi tekst odluke o formiranju radne grupe za izradu Strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH za period 2026–2030.

Među tačkama dnevnog reda su i odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora za Program djelovanja Unije u oblasti zdravstva (EU4Health), kao i izmjena odluke o dodatku na platu zaposlenima u Uredu za reviziju institucija BiH koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove.

Predviđeno je i razmatranje odluka o usvajanju Plana rada Agencije za statistiku BiH za 2026. godinu, te o visini novčane naknade za rad članova Vijeća za statistiku BiH.

Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Popisa opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

Prema zvaničnoj najavi, Vijeće ministara razmatrat će i prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za povratak BiH.

Jedna od tačaka odnosi se i na izmjenu Odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve državnog budžeta za nabavku namjenske opreme za požarne sezone.

Sjednica bi trebala početi u 13 sati.