Poznato ko sudi utakmicu Austrija – BiH

RTV SLON
João Pinheiro Foto: UEFA

UEFA je objavila imena sudija koji će dijeliti pravdu u odlučujućem susretu posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Austrije i Bosne i Hercegovine.

Duel u Beču vodit će portugalski arbitar Joao Pinheiro. Njegovi pomoćnici biće Bruno Jesus i Luciano Maia, dok će ulogu četvrtog sudije imati Claudio Pereira. VAR sobu predvodit će Tiago Martins uz asistenciju Heldera Malheire, također iz Portugala.

Pinheiro je ove sezone sudio 11 utakmica, pokazao 51 žuti i tri crvena kartona te dosudio tri penala, a među mečevima koje je vodio su susreti portugalske lige, duel Lige prvaka između Napolija i Frankfurta, kao i evropski Superkup između PSG-a i Tottenhama.

Duel Austrije i BiH odlučit će ko će kao prvoplasirani iz grupe H izboriti direktan plasman na Mundijal, a ko će u baraž. Zmajevima je za prvo mjesto potrebna pobjeda. Utakmica se igra u utorak od 20:45 sati na stadionu Ernst Happel u Beču.

