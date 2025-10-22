UEFA: Promjena sistema kvalifikacija velikih takmičenja

Nedžida Sprečaković
UEFA, fudbalska reprezentacija BiH
Foto: Fena/Fudbalska reprezentacija BiH poražena u Freiburgu sa 7:0 od Njemačke/ Arhiva

Evropska fudbalska federacija UEFA planira promjenu sistema kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, objavio je u srijedu njemački sedmičnik Sport Bild.

Prema izvještaju, UEFA razmatra primjenu modela Lige prvaka: bez grupne faze, već s jednom ligaškom fazom prije nokaut faze.

U trenutnom modelu, dva najveća favorita obično pobjeđuju u grupnoj fazi. Novi format ima za cilj da takmičenje učini atraktivnijim za navijače i emitere.

Razmatraju se i druge ideje. Prijedloge reformi treba da pripremi nova radna grupa koju će osnovati 55 saveza članica. Sve reforme bi na kraju morao da odobri Izvršni odbor UEFA-e.

– Možda bi kvalifikacione utakmice mogle izgledati drugačije. Neće biti više utakmica, ali će biti zanimljivijeg formata. Trenutno razmišljamo o tome – citirao je Sport Bild riječi predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina na fudbalskom sajmu u Portugalu.

Evropsko prvenstvo, sa grupnim utakmicama prije nokaut faze i 24 učesnika, vjerovatno će ostati u svom trenutnom formatu.

– Ne mislim da će se samo Evropsko prvenstvo promijeniti – rekao je Čeferin.

pročitajte i ovo

BiH

Bh. taekwondo reprezentacija otputovala u Kinu na Svjetsko prvenstvo

Sport

Predstavljena lopta kojom će se igrati na Svjetskom prvenstvu naredne godine

Vijesti

Ousmane Dembele osvojio Zlatnu loptu, Yamal drugi u izboru

Istaknuto

Ismail Barlov postao viceprvak svijeta

Istaknuto

Sjajan start: Ismail Barlov izborio finale Svjetskog prvenstva u Singapuru

Sport

Izrael na rubu izbacivanja iz UEFA-inih takmičenja, glasanje u utorak

Vijesti

Akcija MUP-a TK: Oduzeta droga i oprema

Vijesti

Pucnjava u Zagrebu: Ranjen muškarac, uhapšen bivši glumac

Vijesti

Odbor Parlamenta FBiH obišao Jablanicu: Uspostaviti sustav ranog upozorenja od nepogoda

Vijesti

Akcija Lijevak: Oduzete desetine vozačkih dozvola

Vijesti

Protesti penzionera u Tuzli zakazani za subotu 25. oktobra

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]