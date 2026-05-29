Bukowskee objavio pjesmu „Bosna i Hercegovina“ povodom plasmana Zmajeva na SP

Povodom velikog uspjeha fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmana na Svjetsko prvenstvo, muzički autor Emir Bukovica pod svojim solo projektom Bukowskee objavio je novu pjesmu „Bosna i Hercegovina“.

Autor ističe da je pjesma nastala iz lične emocije i ljubavi prema zemlji.

„Ovu pjesmu sam napisao prije nekoliko godina kao svoj lični amanet i zahvalnost za sve što mi je Bosna i Hercegovina dala. U ovom trenutku euforije za ‘Zmajevima’ mislim da je pravi momenat da je čuje i publika“, poručio je Bukovica.

Pjesma je snimljena u američkom studiju „Definition Media“, a kao gosti se pojavljuje grupa „Bosanski vitezovi“. Prateći video spot režirao je bh. reditelj Tarik Hodžić, u produkciji sarajevske kuće „Prime Time“.