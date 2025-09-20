Izrael na rubu izbacivanja iz UEFA-inih takmičenja, glasanje u utorak

Evropska fudbalska federacija (UEFA) u utorak će odlučivati o mogućem isključenju izraelske reprezentacije i klubova iz međunarodnih takmičenja. Prema navodima izraelskih medija, većina članica UEFA-e navodno je sklona donošenju ovakve odluke.

Kako prenosi portal Israelhayom, izraelski sportski sektor strahuje da bi odluka mogla biti potvrđena upravo ovog utorka, usljed optužbi za genocid u Gazi. Pritisak za isključenje, kako se navodi, posebno dolazi iz Katara, nakon nedavnih političkih događaja i izraelskog napada na Dohu.

Izrael se uoči glasanja suočava s ozbiljnim izazovima, budući da samo nekoliko zemalja otvoreno izražava protivljenje ovoj odluci, dok se procjenjuje da velika većina podržava isključenje. Nogometni savez Izraela vodi intenzivne razgovore i traži podršku partnera na sportskom i diplomatskom planu, s ciljem da spriječi ili barem odgodi glasanje.

Prema tvrdnjama dijela izvora, ukoliko glasanje ipak bude održano, isključenje Izraela iz UEFA takmičenja gotovo je izvjesno, a za neke bi to, kako se navodi, predstavljalo „jedinu razumnu odluku“.