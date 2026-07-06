Slučaj Balogun: Kako je Trump pomogao da FIFA promijeni odluku

Balogun će ipak biti na raspolaganju reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država za utakmicu protiv Belgije, ali odluka FIFA-e da odgodi njegovu suspenziju izazvala je mnogo veću priču od samog crvenog kartona.

Nakon što je američki napadač Folarin Balogun isključen u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, očekivalo se da će automatski propustiti naredni susret. Prema pravilima FIFA-e, direktan crveni karton nosi suspenziju od jedne utakmice, a prvobitne informacije govorile su da se na takvu odluku ne može ulagati žalba.

Slučaj iz sporta brzo prešao u politiku

Ipak, slučaj je vrlo brzo izašao iz sportskih okvira. Prema pisanju američkih i evropskih medija, u cijeli proces uključila se i administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koja je pokrenula diplomatske i pravne kontakte kako bi se odluka preispitala.

Kako navodi Politico, sve je počelo nakon utakmice SAD-a i BiH, kada je Andrew Giuliani, izvršni direktor Radne grupe Bijele kuće za FIFA Svjetsko prvenstvo, obavijestio Trumpa da bi Balogun zbog crvenog kartona mogao propustiti duel s Belgijom. Ubrzo nakon toga uslijedili su razgovori predstavnika Bijele kuće, američkog saveza i FIFA-e.

Telefonski razgovor Trumpa i Infantina

Ključni trenutak, prema istim informacijama, bio je telefonski razgovor Donalda Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. Trump je, navodno, tražio pojašnjenje pravila i mogućnost preispitivanja odluke. FIFA je kasnije saopćila da je odluku donio nezavisni Disciplinski odbor, bez potvrđivanja detalja razgovora.

U međuvremenu je pravni tim Fudbalskog saveza SAD-a pripremao argumentaciju, dok su se analizirale i ranije odluke sudije Raphaela Clausa, koji je pokazao crveni karton Balogunu. Prema pisanju medija, u lobiranje su bili uključeni i visoki američki zvaničnici, što je cijelom slučaju dalo političku dimenziju.

FIFA se pozvala na član 27

FIFA je na kraju odlučila da se provođenje suspenzije odgodi na godinu dana. To ne znači da je crveni karton formalno poništen, nego da Balogun kaznu neće odraditi odmah. Ukoliko u probnom periodu napravi novi sličan prekršaj, suspenzija može biti aktivirana.

Trump je nakon odluke javno zahvalio FIFA-i, poručivši da je, prema njegovom mišljenju, ispravljena velika nepravda. S druge strane, reakcije iz Evrope bile su znatno oštrije.

Belgija najavila moguće korake

Belgijski fudbalski savez saopćio je da je iznenađen odlukom i da razmatra sve raspoložive opcije kako bi zaštitio prava reprezentacija učesnica i principe fair-playa. Selektor Belgije Rudi Garcia ironično je komentarisao da nije znao da je 5. juli na Svjetskom prvenstvu postao 1. april, poručivši da Belgija ne brani samo svoju reprezentaciju, nego fudbal.

Prema informacijama iz evropskih fudbalskih krugova, i UEFA je pružila podršku Belgiji, dok su pojedini izvori iz FIFA-e odluku opisali kao izuzetno spornu. Kritike su se pojačale i zbog toga što FIFA nije objavila detaljno obrazloženje, niti je pojasnila kako je Disciplinski odbor došao do zaključka da se suspenzija može odgoditi.

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Amerikanci odahnuli pred Belgiju

Američki tabor, očekivano, odluku je dočekao s olakšanjem. Balogun je jedan od ključnih igrača SAD-a na turniru, a njegov izostanak protiv Belgije bio bi veliki udarac za domaćina Svjetskog prvenstva. Iz stručnog štaba SAD-a poručili su da je odluka pravedna, uz tvrdnju da start nad igračem BiH nije trebao biti kažnjen direktnim crvenim kartonom.

Ipak, slučaj Balogun ostavio je otvoreno pitanje da li je riječ o pravnoj mogućnosti koju FIFA ima u svojim pravilima ili o presedanu nastalom pod snažnim političkim pritiskom. Formalno, FIFA se pozvala na član 27 Disciplinskog kodeksa, koji omogućava odgodu izvršenja kazne. U javnosti, međutim, ostaje utisak da je put od crvenog kartona do nastupa protiv Belgije vodio i preko Bijele kuće.