Argentina nakon velikog preokreta savladala Egipat i izborila četvrtfinale Mundijala

Nogometaši Argentine izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti, pred oko 70.000 gledalaca, aktuelni prvaci svijeta slavili su rezultatom 3:2, iako su do 79. minute imali zaostatak od dva gola.

Egipat je od početka igrao hrabro i već u 14. minuti stigao do vodstva. Nakon preciznog centaršuta Attije, Yasser je bio najviši u skoku i glavom savladao Emiliana Martineza za 1:0.

Argentina je ubrzo dobila priliku za izjednačenje nakon dosuđenog jedanaesterca zbog prekršaja nad Tagliaficom, ali Lionel Messi nije uspio realizovati penal. Golman Mohamed Shobeir pročitao je njegov udarac i sačuvao prednost Egipta, a Messi je ovim promašajem postao prvi fudbaler koji je na jednom Mundijalu promašio dva penala.

U nastavku prvog dijela Gaučosi su potpuno preuzeli inicijativu, stvarali brojne prilike, ali su Alvarez, Messi i saigrači nailazili na raspoloženog egipatskog golmana koji je sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao svoju mrežu.

Drama je nastavljena i u drugom poluvremenu. Egiptu je u 59. minuti poništen pogodak nakon VAR provjere, ali je osam minuta kasnije Zico iskoristio kontranapad i povećao prednost na 2:0, čime je Argentina dovedena na rub eliminacije.

Ipak, završnica susreta pripala je aktuelnim prvacima svijeta. Christian Romero je u 79. minuti glavom smanjio rezultat nakon Messijevog centaršuta, da bi pet minuta kasnije upravo kapiten Argentine preciznim udarcem pogodio za izjednačenje.

Potpuni preokret uslijedio je u drugoj minuti sudijske nadoknade. Lautaro Martinez je probio desnu stranu i uputio odličan centaršut, a Enzo Fernandez pogodio za konačnih 3:2 i veliko slavlje Argentine.

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Kolumbija – Švicarska.

Strijelci:

Argentina – Egipat 3:2 (Romero 79’, Messi 84’, Fernandez 90+2’ – Yasser 14’, Zico 67’).

Nogometaši Argentine izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti, pred oko 70.000 gledalaca, aktuelni prvaci svijeta slavili su rezultatom 3:2, iako su do 79. minute imali zaostatak od dva gola.

Egipat je od početka igrao hrabro i već u 14. minuti stigao do vodstva. Nakon preciznog centaršuta Attije, Yasser je bio najviši u skoku i glavom savladao Emiliana Martineza za 1:0.

Argentina je ubrzo dobila priliku za izjednačenje nakon dosuđenog jedanaesterca zbog prekršaja nad Tagliaficom, ali Lionel Messi nije uspio realizovati penal. Golman Mohamed Shobeir pročitao je njegov udarac i sačuvao prednost Egipta, a Messi je ovim promašajem postao prvi fudbaler koji je na jednom Mundijalu promašio dva penala.

U nastavku prvog dijela Gaučosi su potpuno preuzeli inicijativu, stvarali brojne prilike, ali su Alvarez, Messi i saigrači nailazili na raspoloženog egipatskog golmana koji je sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao svoju mrežu.

Drama je nastavljena i u drugom poluvremenu. Egiptu je u 59. minuti poništen pogodak nakon VAR provjere, ali je osam minuta kasnije Zico iskoristio kontranapad i povećao prednost na 2:0, čime je Argentina dovedena na rub eliminacije.

Ipak, završnica susreta pripala je aktuelnim prvacima svijeta. Christian Romero je u 79. minuti glavom smanjio rezultat nakon Messijevog centaršuta, da bi pet minuta kasnije upravo kapiten Argentine preciznim udarcem pogodio za izjednačenje.

Potpuni preokret uslijedio je u drugoj minuti sudijske nadoknade. Lautaro Martinez je probio desnu stranu i uputio odličan centaršut, a Enzo Fernandez pogodio za konačnih 3:2 i veliko slavlje Argentine.

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Kolumbija – Švicarska.

Strijelci:

Argentina – Egipat 3:2 (Romero 79’, Messi 84’, Fernandez 90+2’ – Yasser 14’, Zico 67’).