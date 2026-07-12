Engleska u polufinalu Svjetskog prvenstva nakon drame protiv Norveške

Engleska u polufinalu Svjetskog prvenstva plasirala se nakon što je u dramatičnom četvrtfinalnom susretu savladala Norvešku rezultatom 2:1 poslije produžetaka.

Norvežani su poveli u 36. minuti, kada je Andreas Schjelderup primio loptu na lijevoj strani, ušao u kazneni prostor i iz teške pozicije savladao engleskog golmana.

Engleska je do izjednačenja stigla u drugoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Anthony Gordon je ubacio loptu s lijeve strane, a Jude Bellingham se oslobodio čuvara i pogodio za 1:1.

Ovom pogotku prethodila je sporna situacija. Norveški igrači tvrdili su da je lopta nakon ispucavanja golmana Ørjana Nylanda pogodila kabl kamere iznad terena, ali je FIFA nakon provjere saopćila da senzori u lopti nisu zabilježili dodatni kontakt.

Norveškoj poništen pogodak za novo vodstvo

Norveška je u 55. minuti ponovo zatresla mrežu. Torbjørn Heggem je nakon kornera pogodio za 2:1, ali je sudija Clément Turpin, poslije intervencije VAR-a, poništio pogodak.

Procijenjeno je da je Erling Haaland prije izvođenja kornera s dvije ruke odgurnuo Elliota Andersona. Norveškoj je omogućeno ponovno izvođenje prekida jer se prekršaj dogodio prije nego što je lopta ušla u igru.

Norvežani su nakon toga imali nekoliko dobrih prilika, a najbliži pogotku bio je Kristoffer Ajer, koji je u 75. minuti udarcem glavom pogodio prečku.

Kako do kraja regularnog dijela nije bilo promjene rezultata, utakmica je nastavljena kroz produžetke.

Bellingham odveo Englesku u polufinale Svjetskog prvenstva

Odlučujući pogodak postignut je već u 93. minuti. Norveški golman odbranio je udarce Harryja Kanea i Morgana Rogersa, ali je na odbijenu loptu prvi stigao Jude Bellingham i pogodio za 2:1.

Engleskoj je nekoliko minuta kasnije dosuđen i penal, ali je odluka poništena nakon pregleda snimka jer je utvrđeno da nije bilo prekršaja nad Djedom Spenceom.

Norveška je u drugom produžetku pokušala doći do izjednačenja, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti engleski gol.

Engleska u polufinalu Svjetskog prvenstva igrat će protiv Argentine, koja je nakon produžetaka pobijedila Švicarsku rezultatom 3:1.