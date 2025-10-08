Tuzla se večeras okuplja uz pjesme Halida Bešlića

Tuzla će večeras odati počast Halidu Bešliću, jednom od najvećih muzičara s ovih prostora.

Okupljanje počinje na Trgu Slobode u 19 sati, a građani su pozvani da ponesu dobru volju, emociju i ako imaju, muzičke instrumente, kako bi zajedno zapjevali bezvremenske pjesme koje je Bešlić ostavio u nasljeđe.

Okupljanje je organizovala neformalna grupa građana putem društvenih mreža, gdje poručuju da Halid Bešlić nije bio samo pjevač, već simbol Bosne i Hercegovine, glas koji je spajao generacije, humanitarac i čovjek čije su pjesme pratile živote miliona ljudi. „Halid nam je ostavio mnogo – pjesme koje se ne zaboravljaju i dušu koja je dotakla svakog od nas. Odajmo mu poštu kako zaslužuje“, poručuju građani Tuzle.

Slično okupljanje planirano je i u glavnom gradu, gdje su se građani Sarajeva spontano organizovali da se sutra, 8. oktobra, na platou ispred Doma mladih okupe i zapjevaju Halidove najpoznatije pjesme. „Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve – šta god imate. Ponesite ljubav za Halida“, stoji u pozivu.

Komemoracija Halidu Bešliću bit će održana u ponedjeljak, 13. oktobra, u Narodnom pozorištu Sarajevo s početkom u 11 sati, dok će dženaza biti klanjana u 13:30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a ukop u 15 sati na groblju Bare.

Bosna i Hercegovina večeras diše u ritmu Halidovih pjesama – s tugom, ali i ponosom na čovjeka čiji je glas ostavio neizbrisiv trag.