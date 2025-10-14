Vježbe kod kuće tema su treće epizode treće sezone Taboo Showa. Emisija će biti emitovana u utorak, 14. oktobra u 20 sati na RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Zašto vježbe kod kuće?

Nakon epizode posvećene ishrani u klimaksu, nova epizoda Taboo Showa donosi prirodan nastavak, kako uz vježbe kod kuće održati vitalnost, zdravlje i dobar izgled. Zajedno, epizode o ishrani i vježbanju čine paket koji pokazuje koliko su hrana i pokret nerazdvojni u brizi o tijelu.

Gost epizode – Ademir Lasetović

Gost Taboo Showa je Ademir Lasetović, trener i zaljubljenik u kretanje. On naglašava da kalistenika nije magična riječ ni tajni recept, nego samo naziv, često marketinški trik. Suština je jednostavna: da se tijelo kreće, bez obzira na prostor, godine ili skupu opremu.

Ademir kroz razgovor pokazuje kako svako može vježbati kod kuće i zašto je dovoljno nekoliko minuta dnevno da se osjeti razlika.

Šta donosi epizoda?

Publika će saznati koje su najjednostavnije i najučinkovitije vježbe kod kuće, kako ih uklopiti u svakodnevnicu i kako izbjeći uobičajene izgovore. Naglasak je na pristupu koji ne traži posebne uslove, pokret može biti svugdje gdje se nađemo.

Epizoda „Vježbe kod kuće“ ruši mit da je za zdravlje potrebna teretana ili skupa oprema. Umjesto toga, otkriva da su dosljednost i jednostavni pokreti ono što donosi dugoročne rezultate.

Osim toga, u ovoj epizodi donosimo i dva bonus odgovora, jer mame pitaju da li je sigurno uzimanje kolagena bilo u tabletama bilo kao gel, kao i koliko je sigurno uzimanje protina i steroida u formi tableta i šejkova.

Gledajte Taboo Show

Ne propustite novu epizodu u utorak, 21. oktobra u 20 sati na RTV Slon i našem YouTube kanalu.

Treća sezona – novi tabui. Moja priča. Bez filtera.

Podsjetnik na prethodnu epizodu

Druga epizoda bavila se temom „Klimaks i hrana“ i donijela savjete nutricionistkinje Mirhe Skakić o tome kako ishrana može ublažiti simptome menopauze. Ako ste je propustili, možete je pogledati ovdje.

