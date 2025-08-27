Kalistenika – deset minuta koje mijenjaju cijelo tijelo

Albina Vicković
Kalistenika kod kuće – žena radi plank u dnevnoj sobi na prostirci

Kalistenika je posljednjih godina tiho ušla u naše živote, a danas se o njoj govori gotovo svugdje: u parkovima, na društvenim mrežama, pa čak i u razgovorima onih koji se godinama nisu bavili sportom. Razlog za to leži u načinu života koji vodimo. Satima sjedimo pred računarima, u automobilima ili na sastancima, a tijelo, iako šutljivo, pamti svaki taj sat neaktivnosti. Gojaznost, bolovi u leđima i manjak energije postali su znakovi modernog doba. Upravo tu kalistenika nudi rješenje kroz jednostavan povratak pokretu, bez teretane i bez skupe opreme.

Zašto se ljudi okreću kalistenika vježbama

Na prvi pogled, djeluje skromno. Nema tegova, nema sprava, samo vlastito tijelo i prostor koji može biti dnevna soba, dvorište ili park ispred zgrade. Ali upravo ta jednostavnost je njena najveća snaga. Ljudi u savremenom društvu traže načine da se pokrenu bez dodatnih obaveza i troškova. Kalistenika uklanja izgovore jer za ovu vrstu vježbanja ne morate čekati slobodan termin u teretani, niti ulagati u sprave. Ona se uklapa u užurbani ritam i zato osvaja sve, od YouTube videa i Instagram izazova do grupa koje se okupljaju na igralištima.

Kako izgleda jedan osnovni trening

Sklekovi kao dio osnovnog seta kalistenike u parku
Sklekovi su osnovni dio kalistenike i mogu se raditi bilo gdje, pa i u parku; foto ilustracija

Zamislite da započinjete dan tako što uradite deset sklekova, zatim petnaest čučnjeva i nakon toga zadržite plank pola minute. Osjetite kako vam se tijelo budi. Ako sjedite na stolici, podignite noge nekoliko puta i primijetit ćete kako radi stomak. Ako pri ruci imate šipku, pokušajte se podići jednom ili dvaput, sasvim dovoljno da probudite leđa. Sve ovo traje tek dvadesetak minuta i ne zahtijeva ništa osim volje. Taj kratki ritual, ponovljen tri puta sedmično, mijenja energiju, izdržljivost i raspoloženje.

Koliko često i koliko dugo

Za većinu rekreativaca dovoljno je odraditi trening tri puta sedmično, dok se u danima između može jednostavno otići u brzu šetnju od sedam hiljada koraka. Ako nemate vremena za cijeli trening, već i deset minuta pokreta čini ogromnu razliku. Dovoljno je da tijelo ne ostane potpuno statično i da mu vratite ono što mu nedostaje, a to je kretanje.

Kalistenika i svakodnevni izazovi

Sjedilački način života – osoba pogrbljena nad laptopom za stolom
Sati provedeni za računarom iscrpljuju tijelo i povećavaju rizik od gojaznosti i umora; foto ilustracija

Sjedilački način života postao je nevidljivi neprijatelj zdravlja. Osim što povećava rizik od gojaznosti, on narušava rad srca, usporava metabolizam i smanjuje snagu mišića. Kalistenika ne nudi samo vježbanje, već i novu rutinu koja pomaže da se izmaknemo iz statičnog obrasca dana, kao svojevrsno buđenje, podsjetnik da su tijelo i pokret nerazdvojni.

Za vas smo izdvojili video za koji vjerujemo da će biti koristan svim početnicima.

Kada nemate više od deset minuta

Ponekad se čini da je dan pretrpan obavezama i da jednostavno nema vremena za vježbanje. Ali i deset minuta može biti dovoljno. Počnite s nekoliko čučnjeva, zatim napravite seriju sklekova, držite plank pola minute i završite kratkom šetnjom po stanu ili dvorištu. Već nakon dvije sedmice osjetit ćete kako tijelo lakše podnosi napor, a energija traje duže tokom dana.

Kalistenika za žene i sve generacije

Kalistenika za žene – vježba podizanja nogu na stolici kod kuće
Jednostavne vježbe na stolici mogu biti odličan početak kalistenike kod kuće; foto ilustracija

Iako je često povezana s muškarcima koji u parkovima rade zgibove, kalistenika je izuzetno pogodna i za žene. Čučnjevi, iskoraci, plank ili most oblikuju tijelo, a napredak se jasno vidi, što je poseban podsticaj za nastavak.

Djeca je doživljavaju kao igru, mladi je koriste kao izazov, a stariji u njoj pronalaze priliku za lagano istezanje i očuvanje pokretljivosti. Njena prilagodljivost je razlog zbog kojeg nema dobnih granica.

Za osobe treće životne dobi kalistenika je posebno dragocjena jer poboljšava ravnotežu, čuva pokretljivost zglobova i smanjuje rizik od padova, što direktno doprinosi kvaliteti života u starijim godinama.

Stariji par radi lagane vježbe istezanja u parku
Kalistenika je prilagodljiva svima – i stariji mogu uživati u pokretu; foto ilustracija

Povratak na školsko igralište

Djeca rade zagrijavanje na školskom igralištu
Vježbe koje danas zovemo kalistenika nekada smo radili na časovima tjelesnog odgoja.

Mnoge vježbe kalistenike podsjećaju na školska zagrijavanja koja smo radili gotovo nesvjesno. Sklekovi, poskoci, trčanje u mjestu, istezanja, tada smo ih doživljavali kao obavezu, a danas shvatamo da su upravo ti jednostavni pokreti ključ vitalnosti. Kalistenika vraća te osnovne obrasce u našu svakodnevicu i podsjeća nas koliko tijelo voli pokret.

Digitalni svijet kao novi trener

Aplikacija za kalisteniku otvorena na mobilnom telefonu uz prostirku za vježbanje
Digitalni svijet učinio je kalisteniku dostupnom svima – uz pomoć aplikacija i online izazova, foto ilustracija

Nekada je bilo potrebno upisati kurs ili pohađati treninge, a danas je dovoljno otvoriti aplikaciju na telefonu. Kalistenika se odlično uklopila u digitalni svijet. Postoji na stotine besplatnih planova, izazova i video snimaka koji mogu poslužiti kao inspiracija. Svaki novi video na društvenim mrežama postaje mali podsjetnik da je vrijeme za pokret, a zajednica koja se gradi oko ovih rutina dodatno motiviše.

Za vas smo izdvojili slične teme, a više sličnog sadržaja potražite u rubrikama na našem portalu. 

Emocionalno prejedanje: Kako prepoznati problem (i napraviti promjenu) – rezultati istraživanja

Život sa 65+: Starost nije bolest – vitalnost je stvar izbora

pročitajte i ovo

Vijesti

Odgođena sjednica Skupštine TK zbog dženaze policajcu Samiru Mustafiću

Vijesti

Na farmi u Bosanskom Grahovu potvrđen antraks, uginulo deset goveda

Vijesti

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i grmljavinskog nevremena

Vijesti

Počinje implementacija Njemačke jezičke diplome u školama TK

Magazin

Povelja Kulina bana: Zašto je 29. august važan datum za Bosnu i Hercegovinu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]