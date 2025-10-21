Fizičko kažnjavanje djece tema je nove epizode Taboo Show-a koju premijerno objavljuemo večeras u 20:00 sati u okviru programa TV Slon i na našem YouTube kanalu.

Fizičko kažnjavanje djece – tabu koji još traje

Fizičko kažnjavanje djece i dalje se u mnogim porodicama smatra odgojnom metodom. Rečenice poput „I mene su tukli, pa mi nije ništa“ često se ponavljaju, ali upravo one otkrivaju koliko je teško prekinuti krug nasilja koji se prenosi generacijama.

Nova epizoda Taboo Show-a donosi otvoren razgovor o temi koja izaziva najviše nelagode među roditeljima i otvara prostor za promjenu.

Batine ne grade poštovanje, nego strah

Gošća emisije je Martina Dorić, socijalna pedagoginja iz organizacije Vive žene Tuzla, koja kroz dugogodišnji rad s roditeljima i djecom objašnjava da batine ne uče dijete disciplini, nego strahu.

„Mozak jednako registruje fizički i emocionalni bol“, ističe Dorić, objašnjavajući da čak i kratkotrajan udarac može narušiti povjerenje i stvoriti osjećaj nesigurnosti koji traje godinama.

Epizoda otvara i pitanje: da li roditelji zaista kažnjavaju dijete, ili se zapravo suočavaju sa sopstvenim osjećajem srama i nemoći?

Kako postaviti granice bez kazne

Epizoda donosi praktične savjete kako kontrolisati impuls ljutnje, kako prepoznati trenutak kada emocije preplave roditelja i koje jednostavne metode pomažu da se izbjegne fizička reakcija.

Umjesto kazne, Dorić naglašava važnost svakodnevnih gesta poput razgovora, pohvale i zajedničkog vremena, koje grade odnos pun povjerenja i sigurnosti. Takav odnos, dodaje, dugoročno donosi bolje rezultate nego bilo kakva kazna ili prijetnja.

Roditeljske ruke koje grle

Poruka epizode je jasna, moguće je prekinuti generacijski krug nasilja. Roditeljske ruke mogu ponovo postati simbol ljubavi, a ne straha, ako postoji svijest, podrška i spremnost na promjenu.

