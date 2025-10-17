Tuzlanka Ajla Nurkanović doktorirala u Njemačkoj s najvećim priznanjem

Ali Huremović
Tuzlanka Ajla Nurkanović doktorirala u Njemačkoj s najvećim priznanjem

Tuzlanka Ajla Nurkanović odbranila je doktorsku disertaciju na Tehničkom univerzitetu Kaiserslautern u Njemačkoj, s najvišim mogućim priznanjem – summa cum laude.

Tema njenog istraživanja nosi naziv „Sustainable Portfolio Optimization“, a objedinjuje matematiku, finansije i održivost – tri oblasti koje sve snažnije oblikuju budućnost globalne ekonomije.

U središtu njenog rada nalazi se ideja povezivanja klimatskih promjena s penzionim fondovima, kroz razvoj novih matematičkih modela koji ravnotežu između profita, rizika i društvene odgovornosti stavljaju u održivi okvir. Rezultati istraživanja već su pobudili interes evropskih finansijskih institucija, osiguravatelja i regulatora.

Ajla je akademski put započela u rodnoj Tuzli, gdje je kao zlatna studentica generacije Univerziteta u Tuzli završila osnovne studije, a potom nastavila školovanje u Njemačkoj, gdje je magistrirala i doktorirala. Tokom studija bila je angažovana kao istraživačica i predavačica na TU Kaiserslautern, te sarađivala s Fraunhofer ITWM institutom i fintech kompanijom WALBING iz Hamburga.

Njene naučne i komunikacijske vještine prepoznate su i na međunarodnim takmičenjima. Dvostruka je dobitnica nagrada na 3 Minute Thesis (3MT) takmičenju za najbolju prezentaciju doktorskog rada po izboru publike i najbolju ukupnu prezentaciju u kategoriji medicinskih i prirodnih nauka.

Osim naučnog rada, Ajla aktivno doprinosi BH Futures Foundation kroz mentorstvo i volontiranje, podržavajući mlade iz Bosne i Hercegovine koji karijeru grade u STEM i finansijskim oblastima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Uz pomoć Vlade Njemačke osigurano daljnje opremanje OSBiH novim uniformama

Vijesti

Održane radionice za kuhare iz vrtića i škola u FBiH u sklopu programa “Zdravo jedi, zdravo rasti”

Vijesti

U subotu pretežno oblačno, a u nedjelju i ponedjeljak sunčano

Vijesti

Slovenija uvodi cestarinu prema emisiji CO₂, šta to znači za nas?

Vijesti

Mladi i institucije zajedno: Od ideja do konkretnih politika u Federaciji BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]