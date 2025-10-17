Tuzlanka Ajla Nurkanović doktorirala u Njemačkoj s najvećim priznanjem

Tuzlanka Ajla Nurkanović odbranila je doktorsku disertaciju na Tehničkom univerzitetu Kaiserslautern u Njemačkoj, s najvišim mogućim priznanjem – summa cum laude.

Tema njenog istraživanja nosi naziv „Sustainable Portfolio Optimization“, a objedinjuje matematiku, finansije i održivost – tri oblasti koje sve snažnije oblikuju budućnost globalne ekonomije.

U središtu njenog rada nalazi se ideja povezivanja klimatskih promjena s penzionim fondovima, kroz razvoj novih matematičkih modela koji ravnotežu između profita, rizika i društvene odgovornosti stavljaju u održivi okvir. Rezultati istraživanja već su pobudili interes evropskih finansijskih institucija, osiguravatelja i regulatora.

Ajla je akademski put započela u rodnoj Tuzli, gdje je kao zlatna studentica generacije Univerziteta u Tuzli završila osnovne studije, a potom nastavila školovanje u Njemačkoj, gdje je magistrirala i doktorirala. Tokom studija bila je angažovana kao istraživačica i predavačica na TU Kaiserslautern, te sarađivala s Fraunhofer ITWM institutom i fintech kompanijom WALBING iz Hamburga.

Njene naučne i komunikacijske vještine prepoznate su i na međunarodnim takmičenjima. Dvostruka je dobitnica nagrada na 3 Minute Thesis (3MT) takmičenju za najbolju prezentaciju doktorskog rada po izboru publike i najbolju ukupnu prezentaciju u kategoriji medicinskih i prirodnih nauka.

Osim naučnog rada, Ajla aktivno doprinosi BH Futures Foundation kroz mentorstvo i volontiranje, podržavajući mlade iz Bosne i Hercegovine koji karijeru grade u STEM i finansijskim oblastima.