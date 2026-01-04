Zimska služba JKP Komunalac Tuzla od ranog jutra na terenu

RTV SLON
Foto: JKP Komunalac Tuzla

Zimska služba JKP Komunalac Tuzla od ranih jutarnjih sati aktivno je angažovana na čišćenju snijega na području grada, potvrđeno je u jutarnjem izvještaju ove službe za nedjelju, 4. januara 2026. godine, u 9 sati.

Tokom noći, prije početka snježnih padavina, izvršeno je preventivno posipanje abrazivnog materijala na saobraćajnicama, s ciljem pripreme kolovoza za najavljene vremenske uslove.

Od ranih jutarnjih sati, sa početkom snježnih padavina, na terenu je angažovana sva raspoloživa mehanizacija ovog preduzeća. Ukupno osam voznih jedinica radi na uklanjanju snijega sa saobraćajnica, u skladu s unaprijed utvrđenim prioritetima.

Pored čišćenja saobraćajnica, Zimska služba istovremeno uklanja snijeg i sa trotoara na području grada, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje pješaka.

