Zimska služba JKP Komunalac Tuzla od ranog jutra na terenu

Zimska služba JKP Komunalac Tuzla od ranih jutarnjih sati aktivno je angažovana na čišćenju snijega na području grada, potvrđeno je u jutarnjem izvještaju ove službe za nedjelju, 4. januara 2026. godine, u 9 sati.

„Tokom noći, prije početka padavina, rađeno je na posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama u svrhu pripreme za nadolazeće padavine“, navedeno je u izvještaju Zimske službe JKP Komunalac Tuzla.

„Od ranih jutarnjih sati sva raspoloživa mehanizacija, ukupno osam voznih jedinica, nalazi se na terenu i vrši uklanjanje snijega sa saobraćajnica prema utvrđenim prioritetima“, saopćeno je iz JKP Komunalac Tuzla.

Pored čišćenja saobraćajnica, Zimska služba istovremeno uklanja snijeg i sa trotoara na području grada, kako bi se omogućilo sigurnije kretanje pješaka.