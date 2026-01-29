Usvojen novi model organizacije zimske službe Grada Tuzla

Na jučerašnjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Tuzla je na prijedlog dopredsjedavajućeg Mirze Malkočevića usvojilo zaključke kojima je prihvaćen prijedlog za uspostavu novog modela organizacije zimske službe Grada Tuzla, sa ciljem značajnog unapređenja efikasnosti i kvaliteta djelovanja na terenu tokom zimskog perioda.

Novim modelom predviđeno je da JKP „Komunalac“ Tuzla, zajedno s nadležnim gradskim službama, i dalje ima ključnu ulogu u sistemu zimske službe, kroz analizu stanja lokalnih i nerazvrstanih cesta, raspoložive mehanizacije i kadrovskih kapaciteta, kao i definisanje operativnih područja. JKP „Komunalac“ će nastaviti pokrivati dio područja Grada Tuzla, dok će se određene zone, putem javnog poziva, povjeriti drugim pravnim licima, u skladu sa zakonom i jasno propisanim kriterijima.

Usvojeni zaključci također predviđaju plansko jačanje kapaciteta JKP „Komunalac“, uključujući nabavku novih vozila i opreme, kao i uspostavu operativnih punktova na strateškim lokacijama, čime će se osigurati brže reagovanje i efikasnije pokrivanje cijelog gradskog područja.

Cilj novog modela je istovremeno, koordinisano i pravovremeno djelovanje na svim dijelovima Grada Tuzla, uz jasnu teritorijalnu podjelu odgovornosti i veću sigurnost za građane u zimskim uslovima.

Ovo je važno za građane Tuzle, a posebno za prigradske mjesne zajednice, jer novi model zimske službe donosi brže i ravnomjernije održavanje svih puteva. Prigradska naselja, koja su ranije često bila zapostavljena, dobijaju jasno definisane operativne zone i odgovorne izvođače, čime se izbjegavaju kašnjenja i prebacivanje odgovornosti.

Uspostavom operativnih punktova skraćuje se vrijeme reagovanja, što je ključno za sigurnost djece, starijih osoba i nesmetan rad hitnih službi. Jačanjem kapaciteta JKP „Komunalac“ i uključivanjem drugih izvođača putem javnog poziva, grad dobija pouzdaniji i pravedniji sistem zimske službe.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je sljedeće zaključke:

Zaključak 1 – Uspostava novog modela organizovanja zimske službe

Neophodno je izraditi i primijeniti novi model organizovanja zimske službe, uz donošenje novog operativnog plana u potpunosti prilagođenog stvarnom stanju na terenu, konfiguraciji putne mreže i realnim potrebama građana.

Zaključak 2 – Definisanje operativnih područja

JKP „Komunalac“, Služba za komunalne poslove i Služba za saradnju sa mjesnim zajednicama zadužuju se da zajednički izvrše analizu cesta, procjenu mehanizacije i kadrova te definišu operativna područja, jasno razgraničavajući zone u nadležnosti JKP „Komunalac“ i zone koje će biti povjerene drugim pravnim licima.

Zaključak 3 – Angažovanje pravnih lica putem javnog poziva

Izbor izvođača za zimsko održavanje puteva vršit će se putem javnog poziva otvorenog tipa, uz jasno definisane kriterije tehničke, kadrovske i operativne osposobljenosti.

Zaključak 4 – Grafički i kartografski prikaz putne mreže

Nadležne službe, u saradnji sa JKP „Komunalac“, izradit će grafički i kartografski prikaz lokalnih i nerazvrstanih cesta te izvršiti podjelu na 4 do 5 operativnih područja.

Zaključak 5 – Jačanje kapaciteta JKP „Komunalac“

Planirano je sistemsko jačanje materijalno-tehničkih i kadrovskih kapaciteta JKP „Komunalac“ radi dugoročne održivosti i kvaliteta zimske službe.

Zaključak 6 – Uspostava operativnih punktova

Novi operativni plan mora uključivati uspostavu operativnih punktova na strateškim lokacijama, kako bi se skratilo vrijeme reagovanja i povećala efikasnost na terenu.

Usvajanjem ovih zaključaka, Grad Tuzla pravi važan iskorak ka modernijem, funkcionalnijem i pouzdanijem sistemu zimske službe, spremnom da odgovori na sve izazove zimskih uslova.