Zimska služba JKP “Komunalac” Tuzla u pripravnosti zbog najavljenih padavina

Zbog najavljenih padavina i nižih temperatura, Zimska služba JKP Komunalac Tuzla nalazi se u stanju pripravnosti, a sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo spremni su za djelovanje na području grada Tuzle i okolnih naselja.

Kako je saopćeno, tokom padavina aktivnosti će biti usmjerene na održavanje prohodnosti saobraćajnica i pješačkih površina, s ciljem osiguranja sigurnog i nesmetanog kretanja građana.

Iz Komunalca su uputili poseban apel stanovnicima brdskih naselja.

„Posebno apelujemo na građane u brdskim naseljima da ne parkiraju vozila na saobraćajnicama, kako bi se omogućila nesmetana prohodnost mehanizacije za čišćenje snijega“, navodi se u obavijesti.

Na kraju su se zahvalili građanima na saradnji.

„Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i saradnji“, saopćili su iz JKP Komunalac Tuzla.