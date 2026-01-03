Zimska služba JKP “Komunalac” Tuzla u pripravnosti zbog najavljenih padavina

RTV SLON
Foto: JKP Komunalac Tuzla

Zbog najavljenih padavina i nižih temperatura, Zimska služba JKP Komunalac Tuzla nalazi se u stanju pripravnosti, a sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo spremni su za djelovanje na području grada Tuzle i okolnih naselja.

Kako je saopćeno, tokom padavina aktivnosti će biti usmjerene na održavanje prohodnosti saobraćajnica i pješačkih površina, s ciljem osiguranja sigurnog i nesmetanog kretanja građana.

Iz Komunalca su uputili poseban apel stanovnicima brdskih naselja.

„Posebno apelujemo na građane u brdskim naseljima da ne parkiraju vozila na saobraćajnicama, kako bi se omogućila nesmetana prohodnost mehanizacije za čišćenje snijega“, navodi se u obavijesti.

Na kraju su se zahvalili građanima na saradnji.

„Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i saradnji“, saopćili su iz JKP Komunalac Tuzla.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla cijeli dan na terenu: Ekipa nastavlja...

Istaknuto

Ekipe Komunalca osigurale prohodnost grada nakon obilnog snijega

Istaknuto

JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

Tuzla i TK

Komunalac Tuzla: Obezbijeđene cisterne s pitkom vodom za učesnike Marša mira

Istaknuto

Maštom protiv otpada: Učenici Građevinsko-geodetske škole obilježili Dan zaštite okoliša

PROMO

Komunalac prodaje nekurentne zalihe

Magazin

Kardiohirurg otkiva 4 namirnice koje nikada ne konzumira

Vijesti

Istraživanje otkriva: Ovo su najstresniji poslovi u 2026. godini

Magazin

Kako da kora za pitu uvijek bude savršeno tanka i elastična: Evo u čemu je tajna

Magazin

Šta nas čeka tokom retrogradnog Merkura u 2026. godini

Tuzla i TK

Požar izbio na porodičnoj kući u Kalesiji

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]