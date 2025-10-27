Konferencija u Tuzli o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

Ali Huremović
Konferencija u Tuzli o primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju

U Tuzli je održana konferencija posvećena ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju, koju je organizovalo Udruženje nastavnika i profesora informatike Tuzlanskog kantona. Ovaj događaj okupio je nastavnike, učenike i predstavnike Ministarstva obrazovanja s ciljem da se razgovara o prednostima, izazovima i sigurnoj upotrebi vještačke inteligencije u školskom okruženju.

Sve više učenika već koristi AI alate za pomoć u učenju i izradi zadataka. Međutim, pred nastavnicima je novi izazov, da budu u korak s vremenom i tehnološkim napretkom, te da učenike usmjere kako da umjetnu inteligenciju koriste odgovorno i bez rizika.

Predsjednica Udruženja, Elvira Slomić, istakla je da su novi nastavni planovi i programi za tehničku kulturu i informatiku već uvedeni u prvi i peti razred osnovnih škola, što je dodatni korak ka digitalizaciji obrazovanja. Naglasila je i važnost podrške roditelja, koji bi, kako kaže, trebali postaviti jasne granice kada je riječ o korištenju novih tehnologija, jer opasnosti nisu nestale – samo su se preselile iz klasičnog interneta u svijet umjetne inteligencije.

O prednostima i nedostacima govorio je i Nedžad Husičić iz Udruženja nastavnika i profesora informatike. Prema njegovim riječima, najveća korist umjetne inteligencije je ušteda vremena i brži pristup informacijama, ali i tu treba biti oprezan: učenici često ne analiziraju dobijene podatke. „Ako nauče kritički promišljati i preispitivati informacije, AI može postati moćan alat za razvijanje kreativnosti i prepoznavanje lažnih vijesti“, pojašnjava Husičić.

Da su učenici već zakoračili u svijet umjetne inteligencije, pokazali su primjeri iz tuzlanske Gimnazije “Meša Selimović”. Ahmed Imširagić objašnjava da mu AI pomaže da pronađe ideje i smjernice kada se suoči s kreativnom blokadom, dok njegova kolegica Nensi Kadribašić dodaje da je korištenje interneta i AI alata u programiranju dio svakodnevnog rada na IT smjeru, ali da se u drugim predmetima trude zadržati samostalnost i kritičko razmišljanje.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da se proces digitalizacije obrazovanja već provodi i da će se nastaviti kroz saradnju sa stručnjacima i nastavnicima. „Vještačka inteligencija je već stvarnost, a naš zadatak je da pronađemo najbolje načine kako da je integrišemo u obrazovni sistem i učinimo korisnom za učenike“, rekao je Omerović.

Konferencija je pokazala da umjetna inteligencija može biti vrijedan saveznik u obrazovanju, ali samo ako se koristi s razumijevanjem i odgovornošću. Nastavnici, učenici i roditelji zajedno treba da grade put ka digitalno pismenijem društvu, u kojem tehnologija ne zamjenjuje znanje, nego ga nadograđuje i čini dostupnijim svima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Raspisan konkurs za stipendije nadarenim studentima u Tuzlanskom kantonu

Vijesti

Dan učitelja u TK – nagrade, priznanja i izazovi profesije

Istaknuto

Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u TK

Vijesti

Konkurs za stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u TK

Istaknuto

Vlada TK odobrila 405.000 KM za predškolski odgoj i obrazovanje

Istaknuto

Film kao glas mladih o genocidu u Srebrenici

Vijesti

Pomjeranje kazaljki i zimsko računanje vremena utiču na bioritam i raspoloženje

Istaknuto

BCC Tuzla slavi rođendan uz veliku nagradnu igru i koncert Saše Kovačevića

Istaknuto

Velika reforma u EU: Vozačka dozvola prelazi u digitalni oblik, zabrana vožnje važi u cijeloj Evropi

Istaknuto

Tri dana zasjedanja federalnog Parlamenta: Važni zakoni pred zastupnicima

Sport

Barbarez objavio spisak Zmajeva za mečeve s Rumunijom i Austrijom: Vraćaju se dva igrača

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]