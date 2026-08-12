Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poručnik Nedim Mulić, pokazao je izuzetnu hrabrost i prisebnost nakon saobraćajne nesreće u Živinicama, kada je pomogao u spašavanju majke i njene bebe iz prevrnutog automobila.

Kako je objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici Oružanih snaga BiH, Mulić se slučajno zatekao na mjestu nesreće te je, bez oklijevanja, priskočio u pomoć.

Zajedno s pripadnikom MUP-a uspio je sigurno izvući majku i bebu iz vozila koje je nakon nesreće završilo prevrnuto na krov.

Njegovu hrabrost, prisebnost i nesebičnost javno je pohvalio profesionalni vatrogasac Aljo Aljić, koji je svjedočio događaju, kao i građani koji su se naknadno uključili u pružanje pomoći.

Za iskazanu hrabrost i humanost poručnika Mulića odlučio je nagraditi i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, koji će mu dodijeliti novčanu nagradu.

Iz Oružanih snaga BiH poručili su kako ovaj čin još jednom pokazuje da njihovi pripadnici, osim profesionalne spremnosti, svojim postupcima pokazuju solidarnost i spremnost da pomognu građanima u najtežim trenucima.