SDP odgovorio Bakiru Izetbegoviću: Građani više ne vjeruju u ponavljanje starih laži

SDP Bosne i Hercegovine reagovala je na posljednje izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, poručivši da pokušava prebaciti odgovornost za vlastite političke promašaje, pozivajući građane da vjeruju njegovim riječima, a ne činjenicama koje su svima poznate.

Iz SDP-a navode da je javnost više puta svjedočila kako Izetbegovićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, te da je vrijeme da se podsjeti nekoliko ključnih činjenica.

Kako ističu, Izetbegović snosi direktnu političku odgovornost za neuspjeh revizije presude za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. U rijetkim trenucima iskrenosti priznao je da je javnost bila obmanuta u periodu kada je revizija još bila moguća, prebacujući odgovornost na svoje savjetnike, što pokazuje dubok nedostatak odgovornosti i ozbiljnosti.

Dalje navode da je njegovo odustajanje od NATO puta Bosne i Hercegovine, uz izjavu da BiH neće u NATO jer to “neće Srbi i RS”, jedan od najtežih političkih ustupaka. Promijenjen je i naziv Komisije za pristupanje NATO-u u Komisiju za saradnju s NATO savezom, čime je, prema SDP-u, jasno pokazano napuštanje ranije zacrtanih ciljeva i zaustavljanje procesa integracija.

SDP podsjeća i na period kada je, u trenutku finansijskog kolapsa entiteta RS, Izetbegović omogućio plasman kredita MMF-a od 330 miliona eura bez ikakvih uslova, čime je, kako navode, Dodikovoj vladi omogućio politički opstanak i socijalni mir, što nije bio čin državničke odgovornosti, nego ustupak koji je oslabio institucije Bosne i Hercegovine.

“Njegova saradnja s Dodikom nije bila slučajna epizoda. Kao predsjedavajući Predsjedništva, prekršio je Dejtonski sporazum i podržao odluku o izbacivanju međunarodnih članova iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, čime je otvorio prostor za političke blokade i uticaj SNSD-a na državne institucije”, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a ističu da su, za razliku od politike SDA, stranke Trojke od prvog dana insistirale na reformama i konkretnim rezultatima, te podsjećaju da je u njihovom mandatu:

usvojeno više reformskih zakona koji su donijeli historijsko povećanje plata za državne službenike, graničare i vojnike, povećan budžet države na rekordni nivo, Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, usvojena Rezolucija Ujedinjenih nacija o memorijalizaciji genocida u Srebrenici i prekinuta praksa SDA prelivanja sredstava entitetu RS bez kriterija.

“Danas Federacija ima najmanji vanjski dug u novijoj historiji, najveće prihode, sedmostruko veći fiskalni promet od RS-a, gotovo uduplanu minimalnu platu i rekordne poticaje za privredu i poljoprivredu. To nisu parole, već konkretni rezultati koji pokazuju da se odgovorna politika isplati”, poručili su iz SDP-a.

Na kraju poručuju Bakiru Izetbegoviću da građani Bosne i Hercegovine više ne vjeruju u ponavljanje starih laži, te da se njihova politika ne mjeri nervozom opozicije, već boljim životnim standardom građana i jačanjem države Bosne i Hercegovine.