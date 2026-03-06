Nikšić prijavio izjavu Sebije Izetbegović POSKOK-u, SDP traži hitnu reakciju pravosuđa

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić uputio je dopis i prijavu Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) povodom jučerašnje izjave Sebije Izetbegović, saopćeno je iz SDP-a BiH.

U saopćenju navode da je zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović na društvenim mrežama najavila objavljivanje novih poruka iz telefona koji su, kako tvrde, ranije oduzeti u okviru istrage u vezi s aferom curenja poruka iz istražnog postupka.

Iz SDP-a podsjećaju da je Izetbegović objavila poruku u kojoj je navela: „Idu vam uskoro i poruke iz oduzetih telefona, a idu i izbori“, te smatraju da takva izjava otvara ozbiljna pitanja o mogućoj povezanosti političkih struktura s pojedincima iz pravosudnih institucija.

„Sebija Izetbegović je ovom izjavom javno potvrdila spregu između pojedinaca iz pravosudnih institucija koji vode istrage sa političkim vrhom SDA i pojedinim medijima koji su u očitom zajedničkom djelovanju konstruisali tzv. aferu ‘Spengavanje’“, navodi se u saopćenju.

Iz SDP-a tvrde da ova izjava potvrđuje, kako navode, političku pozadinu i cilj takvog djelovanja, koje je, prema njihovim riječima, usmjereno na diskreditaciju političkih protivnika i uticaj na izborne rezultate.

„U izjavi je Sebija Izetbegović potvrdila političku pozadinu i cilj ovakvog nezakonitog, konspirativnog djelovanja sa namjerom diskreditacije političkih oponenata, zbacivanja s vlasti aktuelne većine i uticanja na izborne rezultate u oktobru tekuće godine“, ističu iz SDP-a.

U saopćenju navode da očekuju hitnu reakciju nadležnih institucija i ispitivanje svih okolnosti, uključujući i izjavu Sebije Izetbegović.

„To uključuje Sebiju Izetbegović koja je javno potvrdila da unaprijed zna za dostavljanje javnosti poruka iz telefona javnih dužnosnika, te vrijeme njihove objave u javnosti“, dodaje se.

Iz SDP-a ocjenjuju da bi, ukoliko se potvrde njihove sumnje, riječ bila o ozbiljnoj zloupotrebi pravosudnog sistema.

„Ovakva vrsta zloupotrebe pravosuđa za razračunavanje sa političkim neistomišljenicima uz otvorene prijetnje i najave ‘curenja’ istražnog materijala je nezabilježena u demokratskim društvima“, poručuju iz SDP-a.

U saopćenju zaključuju da insistiraju na hitnom djelovanju nadležnih institucija kako bi se, kako navode, pokušalo vratiti povjerenje javnosti u nepristrasnost pravosudnih organa i institucija.