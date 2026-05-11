Antonio Zanardi Lendi bi mogao biti novi visokipredstavnik u BiH

Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi razmatra se kao mogući novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, pišu mediji u Italiji.

Zanardi Landi trenutno obavlja dužnost ambasadora Suverenog viteškog malteškog reda pri Svetoj Stolici. Riječ je o diplomati s dugogodišnjim iskustvom, koji je tokom karijere obavljao niz važnih funkcija u italijanskoj diplomatiji.

Rođen je 1950. godine u Udinama, a diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi. Diplomatsku karijeru započeo je 1978. godine. Služio je u Ottawi, Teheranu, Londonu i u italijanskoj ambasadi pri Svetoj Stolici.

Od 2004. do 2006. godine bio je ambasador Italije u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, zatim zamjenik generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Italije, a od 2007. do 2010. godine ambasador Italije pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom vojnom redu.

Nakon toga obavljao je dužnost ambasadora Italije u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu, a od 2013. godine bio je diplomatski savjetnik predsjednika Italije.

Za njegovo eventualno imenovanje na funkciju visokog predstavnika u BiH potrebna je odluka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, PIC-a.

Iz OHR-a je potvrđeno da je Christian Schmidt donio ličnu odluku da okonča mandat visokog predstavnika u BiH, nakon gotovo pet godina na toj funkciji. Schmidt će, kako je saopćeno, nastaviti obavljati dužnost do izbora nasljednika.