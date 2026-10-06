U Tuzli seminar za policijske službenike o postupanju s djecom i maloljetnicima

Selma Jatić

U Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, posvećen postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
Seminar je organizovan u okviru projekta EUPA 4 BiH, u saradnji s Federalnim ministarstvom pravde i Odsjekom za edukaciju Uprave policije MUP-a TK.

Cilj obuke je dodatno stručno usavršavanje policijskih službenika koji postupaju u predmetima koji uključuju djecu i maloljetnike, s posebnim fokusom na primjenu zakonskih odredbi, zaštitu djece tokom postupanja i način uzimanja izjava žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima.

Tokom seminara policijski službenici upoznaju se s pravnim okvirom i praktičnim vještinama vođenja intervjua, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH i krivičnim zakonodavstvom.

Edukatori su prof. dr. Vildana Pleh s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Miralem Duranović iz Federalnog ministarstva pravde, Michael Schulte Schrepping, ekspert iz prakse i saradnik projekta EUPA 4 BiH, te Lejla Karalić, psihologinja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Po završetku kompletnog ciklusa obuke polaznicima će biti uručeni certifikati za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

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