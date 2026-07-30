Ništa od smjene Vlade Srbije, vanredni izbori i dalje samo najava

Vlada Srbije na čelu s premijerom Đurom Macutom ostaje na funkciji nakon što opozicija u Narodnoj skupštini nije uspjela osigurati dovoljno glasova za njenu smjenu, dok datum najavljivanih vanrednih izbora još nije utvrđen.

Nakon trodnevne parlamentarne rasprave, za nepovjerenje Vladi glasalo je 40 zastupnika, 135 ih je bilo protiv, dok je jedan zastupnik bio suzdržan. Zahtjev za glasanje podnijela su 62 opoziciona zastupnika.

Opozicija je smjenu Vlade zatražila još u aprilu, nakon podizanja optužnice protiv ministra kulture Nikole Selakovića zbog sumnji na zloupotrebe povezane s pokušajem ustupanja kompleksa nekadašnjeg Generalštaba firmi Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Tokom rasprave predstavnici opozicije Macutov kabinet nazvali su „marionetskom vladom Aleksandra Vučića“, navodeći da institucije ne funkcionišu nezavisno, da mediji