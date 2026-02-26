Tradicionalni iftar u Tuzli okupio direktore škola i nastavnike Islamske vjeronauke

Adin Jusufović
iftar

U utorak, 24. februara, Medžlis Islamske zajednice Tuzla u saradnji s Behram-begovom medresom organizirao je tradicionalni iftar za nastavnike i profesore Islamske vjeronauke te direktore osnovnih i srednjih škola s područja Tuzle. Susretu su prisustvovali direktori i vjeroučitelji iz 28 škola, što dodatno potvrđuje kontinuitet i kvalitet međusobne saradnje obrazovnih ustanova i Islamske zajednice.

Ramazanskom druženju prisustvovali su glavni imam Medžlisa IZ Tuzla hafiz Ahmed-ef. Huskanović, direktor Behram-begove medrese dr. Admir Muratović, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje dr. Mesur Husić, savjetnik ministra obrazovanja u Vladi Tuzlanskog kantona mr. Alem Dedić, kao i drugi saradnici i gosti.

Obraćajući se prisutnima, hafiz Huskanović naglasio je važnost partnerskog odnosa između odgojno-obrazovnih ustanova i Islamske zajednice, ističući ulogu vjeronauke u formiranju mladih. Zahvalio je svima na dosadašnjoj saradnji, uloženom trudu i posvećenosti, uz poruku da se uspješna praksa zajedničkog djelovanja nastavi i u budućnosti.

