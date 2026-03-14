Recept za pitu od jabuka: Jednostavan desert koji se često nađe na iftarskoj sofri

Pita od jabuka jedan je od onih kolača koji se u mnogim domovima priprema gotovo spontano, posebno u vrijeme ramazana kada se nakon iftara traži nešto lagano, mirisno i brzo za pripremu. Kombinacija tankih jufki, sočnih jabuka i mirisa cimeta stvara desert koji podsjeća na domaću kuhinju i toplinu porodičnog okupljanja.

Za razliku od klasičnih pita koje zahtijevaju razvlačenje tijesta, ova verzija sa gotovim jufkama priprema se brzo i bez mnogo komplikacija. Upravo zato je često izbor domaćica kada žele pripremiti nešto slatko za iftar, a da pritom ne provedu mnogo vremena u kuhinji.

Jednostavni sastojci koje već imate u kuhinji

Za pripremu ove pite potrebno je nekoliko osnovnih sastojaka koje većina domaćinstava već ima u ostavi.

Potrebno je oko pola kilograma gotovih jufki za pitu, četiri do pet većih jabuka, dvije do tri kašike šećera, jedna kesica vanilin šećera, pola kašičice cimeta, malo ulja ili otopljenog maslaca, te šaka mljevenih oraha ili grožđica, po želji. Za završni sloj često se koristi i malo šećera u prahu.

Jabuke je najbolje naribati ili sitno nasjeckati, a zatim ih pomiješati sa šećerom, vanilin šećerom i cimetom.

Kako složiti pitu

Tepsiju je najprije potrebno lagano nauljiti, a zatim na dno staviti dvije jufke koje će služiti kao podloga. Svaku jufku dobro je premazati tankim slojem ulja ili otopljenog maslaca kako bi pita nakon pečenja bila hrskava.

Na pripremljene jufke rasporedi se dio smjese od jabuka, a zatim se postupak ponavlja – red jufki pa red jabuka. Obično se pravi nekoliko slojeva dok se ne potroši sav materijal. Posljednji sloj trebale bi biti jufke, koje se također premažu uljem ili maslacem.

Prije pečenja pita se može lagano zarezati na kocke ili rombove kako bi se kasnije lakše rezala.

Pečenje i završni dodir

Pita se peče u prethodno zagrijanoj rerni na oko 180 stepeni, otprilike 30 do 40 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnu boju i dok jufke ne postanu hrskave.

Kada se izvadi iz rerne i malo prohladi, pita se može posuti šećerom u prahu. Neki vole dodati i nekoliko kapi limunovog soka preko jabuka prije pečenja jer to dodatno naglašava svježinu voća.

Pita od jabuka sa gotovim jufkama često se služi uz čašu čaja, kafe ili domaćeg kompota. Njena jednostavnost i miris jabuka čine je desertom koji se rado vraća na trpezu, posebno tokom ramazana kada se traže lagani, domaći kolači koji podsjećaju na tradicionalnu kuhinju.